Spotify non funziona sull'iPhone, cosa sta succedendo

Spotify non funziona sull’iPhone. Dalle ore 12:00 del 10 luglio molti utenti segnalano grossi problemi con l’app per lo streaming musicale sullo smartphone di casa Apple. Quando si prova ad aprire l’applicazione, automaticamente si richiude e non dà la possibilità agli utenti di ascoltare i propri brani preferiti. Il down di Spotify non riguarda solamente l’Italia, ma tutto il Mondo, segnale che si tratta di disservizio piuttosto importante.

Le segnalazioni sono migliaia in tutta la rete. I social sono stati presi d’assalto per cercare notizie sul perché Spotify non funziona sull’iPhone e anche sul sito downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando non funziona un’app, i commenti sono decine e decine. Non è ancora ben chiaro cosa stia succedendo, ma sembra che il motivo sia legato a qualche cambiamento che Spotify ha fatto all’applicazione per iPhone. Gli stessi problemi non sono presenti sulla versione Android che funziona correttamente. I tecnici sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Perché Spotify non funziona sull’iPhone oggi

Non si conoscono i motivi del down di Spotify del 10 luglio 2020, ma l’unica cosa certa è che sta colpendo solamente gli utenti dell’iPhone. Quando si prova ad aprire l’applicazione, viene immediatamente richiusa e non si riesce a far partire la riproduzione dei propri brani preferiti. Il problema riguarda sicuramente il comparto tecnico dell’app e per questo motivo dovrebbe essere risolto nel giro di poche ore. Gli specialisti di Spotify sono già al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 15:00. L’applicazione è tornata a funzionare.