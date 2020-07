Spotify Premium Duo, il nuovo abbonamento per le coppie

Spotify pensa alle giovani coppie italiane: da oggi è disponibile anche in Italia (e in altri 54 Paesi nel mondo) il nuovo abbonamento “Premium Duo” che, come dice il nome stesso, è possibile usare in due. Ma non solo, perché l’abbonamento Duo porta con sé anche altre caratteristiche interessanti.

Spotify Premium Duo è un piano unico per due utenti che vivono sotto lo stesso tetto, dal costo mensile di 12,99 euro. Di base si tratta di un doppio abbonamento premium: entrambi gli utenti avranno i classici benefici dell’abbonamento normale, come l’ascolto di musica senza pubblicità, la possibilità di ascoltare brani on demand e un catalogo di oltre 50 milioni di brani e oltre 1 milione di podcast di Spotify. Poi ci sono le funzionalità specifiche per l’abbonamento Duo, come il “Duo Mix“. Ma è soprattutto il prezzo a fare la differenza: pagare un solo abbonamento da 12,99 euro rispetto a due da 9,99 permette di risparmiare, in due, ben 83,88 euro in un anno. Spotify, invece, ci guadagna nel limitare il numero di utenti che sfruttano il piano Family (da 14,99 euro al mese, per un massimo di sei utenti) senza convivere realmente con gli altri partecipanti all’abbonamento.

Spotify Duo Mix: come funziona

Con Spotify Premium Duo i due utenti possono sia ascoltare insieme la musica che farlo separatamente, scegliendo ognuno un brano diverso. Entrambi possono scaricare la musica, fare skip illimitati, non essere disturbati dalla pubblicità e hanno a disposizione la playlist “Duo Mix“.

Duo Mix è una playlist automatica che combina la musica di entrambi gli abbonati: viene stilata in base ai generi musicali, gli artisti e i singoli brani ascoltati e va crescendo man mano che entrambi gli utenti usano l’app di Spotify. Accanto ad ogni canzone suonata appare l’icona del profilo dell’utente che ha ascoltato per la prima volta quel brano. Non è possibile ascoltare questa playlist offline, né è possibile modificarla togliendo o aggiungendo brani a piacere.

Come attivare Spotify Premium Duo

È possibile sottoscrivere un abbonamento Premium Duo sia se si è già utenti Premium di Spotify, sia se non lo si è mai stati. Dopo aver effettuato il login con il proprio account premium, infatti, potremo trasformare l’abbonamento esistente in un abbonamento Premium Duo. Altrimenti, se non abbiamo alcun abbonamento, possiamo sottoscriverne uno da zero.