Sta arrivando lo smartphone 5G più ecologico

Il telefono che “rispetta le persone e l’ambiente" sta tornando, in versione 5G. Stiamo parlando del Fairphone 4, primo modello di questa serie in spirito eco, equo e solidale che integra un modem per connettersi alla rete dati veloce.

Il Fariphone 4 è stato infatti avvistato dal giornale online tedesco WinFuture tra quelli in attesa di certificazione alla Wi-Fi Alliance, il consorzio che gestisce lo sviluppo dei nuovi protocolli Wi-Fi e certifica la piena compatibilità degli apparecchi con gli standard di trasmissione radio. Da alcuni dettagli tecnici inseriti nella richiesta di certificazione si possono intuire le uniche due caratteristiche al momento quasi sicure: Fairphone 4 sarà 5G e avrà un processore Qualcomm. Secondo WinFuture, poi, uscirà di fabbrica con Android 11 preinstallato. Non è chiaro, però, se questo smartphone riuscirà ad arrivare sul mercato prima del lancio di Android 12, previsto per fine estate.

Lo smartphone “eco"

Le caratteristiche degli smartphone prodotti dall’ex startup Fairphone vanno tutte nella direzione di creare un dispositivo col minor impatto ambientale e sociale. Quanto meno minore della maggior parte dei telefoni oggi in vendita.

I Fairphone, ad esempio, sono tutti dotati di batteria removibile: ciò permette a chi li compra di farli durare molto di più, sostituendo la batteria quando è troppo “stanca“.

Il litio usato nelle batterie, poi, ha varie certificazioni di sostenibilità e molti dei materiali usati sono riciclati.

L’azienda, poi, mette e disposizione dei suoi clienti tutte le parti di ricambio necessarie per le riparazioni e garantisce un compenso equo ai lavoratori che producono i suoi prodotti.

Fairphone 4: quanto costerà

Non essendoci ancora una scheda tecnica ufficiale di Fairfone 4, non c’è neanche un prezzo ufficiale.

Va detto, però, che la sostenibilità ha sempre un costo, anche economico. L’attuale Fairphone 3+ dell’anno scorso, ad esempio, ad una scheda tecnica non certo da top di gamma (Qualcomm Snapdragon 632, 4 GB di RAM, 64 GB di ROM e una sola fotocamera posteriore da 48 MP), ad un anno dal lancio costa ancora parecchio: 634 euro.