Stampante multifunzione HP con 6 mesi di inchiostro gratis

Non è tanto la stampante multifunzione in sé a rendere interessante il pacchetto offerto da HP, malgrado il prezzo a cui la si trova in queste ore su Amazon sia decisamente allettante. A conferire probabilmente maggior valore alla proposta è la possibilità di aderire al servizio in abbonamento HP+ che in questo momento offre sei mesi di inchiostro gratuiti.

Il servizio HP+ con HP Instant Ink elimina l’eventualità di rimanere senza inchiostro e allo stesso tempo consente di risparmiare fino al 70% sull’inchiostro. Si tratta di un servizio modulabile sulle esigenze individuali: ci sono dei piani con costi e forniture di inchiostro diversi, e quando l’inchiostro sta per esaurirsi HP, senza che si debba far nulla si riceve la nuova cartuccia a casa senza costi di consegna. Le cartucce (realizzate in plastica riciclata) vengono infatti spedite prima che se ne abbia bisogno, grazie al fatto che la stampante comunica al produttore l’arrivo della “riserva". Con HP Instant Ink, peraltro, la flessibilità è totale: si può cancellare o modificare il piano in qualsiasi momento.

Le caratteristiche di HP DeskJet 2720e

HP DeskJet 2720e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro capace di stampare, scansionare e di copiare in bianco e nero o a colori. Possiede un display LCD col quale controllare le funzioni di base, un vassoio di alimentazione da 60 fogli ed una velocità di stampa tutto sommato soddisfacente: fino a 7 pagine per minuto in bianco e nero, fino a 5 a colori.

Completa la dotazione in termini di connettività, anche in virtù del fatto che, come anticipato sopra, HP DeskJet 2720e deve rimanere in comunicazione con i server di HP per segnalare il momento in cui le cartucce sono quasi vuote: la dotazione conta Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, ma è assente il collegamento via Ethernet.

Inoltre scegliendo HP+ al momento della configurazione si ottiene un anno aggiuntivo di garanzia commerciale HP. Il servizio in abbonamento risulta preferibile anche in ragione del fatto che HP DeskJet 2720e include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP (come quelle di terze parti) potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare.

L’offerta su HP DeskJet 2720e

HP DeskJet 2720e viene proposta su Amazon attualmente per 59,90 euro con spedizione gratuita per i clienti Amazon Prime. Il punto di forza della stampante multifunzione di HP, oltre che nel prezzo, è nella possibilità di eliminare i pensieri e buona parte dei costi legati alle cartucce grazie al servizio HP+.

L’azienda regala 6 mesi del servizio Instant Ink a coloro che entro 7 giorni dalla prima configurazione della stampante decidessero di attivare il servizio che, con qualche euro al mese, consente di non rimanere mai senza inchiostro.

Prezzi molto accessibili: si parte da nemmeno un euro al mese (0,99 euro) per i profili da 15 stampe al mese, si passa poi ai 2,99 euro al mese per coloro che non superano le 50 stampe, e poi su con i profili da 4,99 euro per 100 pagine al mese, 11,99 euro per 300 pagine al mese e infine a 24,99 euro per 700 pagine al mese. Da sottolineare il fatto che è possibile cambiare il piano in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.