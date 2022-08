HP Envy Inspire 7920e, la stampante per la scuola in offerta su Amazon

Dopo aver archiviato le vacanze dell’estate 2022, molte famiglie sono impegnate con i rituali del rientro a scuola dei loro figli. Il primo passo da fare riguarda la valutazione dello stato del materiale scolastico, dai libri alla cancelleria, lasciato fermo dallo scorso giugno. Tra l’acquisto dei nuovi testi adottati dalle scuole, all’aggiornamento dei supporti didattici come tablet o e-reader, trova spazio anche la possibilità di acquistare una nuova stampante. Meglio ancora se è una multifunzione, come la HP Envy Inspire 7920e attualmente in offerta su Amazon.

La stampante multifunzione, infatti, è uno di quei dispositivi elettronici che trova sempre maggiore utilizzo nella didattica, dovendo gli studenti stampare spesso tesine o ricerche. Ma si rivela utile anche ai genitori, per scansire documenti cartacei da inviare via email. Il quesito che ci si pone al momento dell’acquisto di una stampante, sia che vada a sostituire una già in possesso, sia una nuova di zecca, riguarda di solito il problema delle cartucce d’inchiostro: sono care? quante stampe assicurano? Ecco perché l’offerta di Amazon che abbatte il prezzo di listino del 43% della stampante HP Envy Inspire 7920e offre una brillante soluzione a tutte queste necessità.

HP Envy Inspire 7920e: caratteristiche tecniche

La stampante multifunzione HP Envy Inspire 7920e è abbastanza compatta e misura 46 cm di lunghezza, 38 cm di altezza e 23 cm di profondità.

In alto ha il cassetto ADF, ossia l’automatic document feeder, in pratica la funzione che consente alla vaschetta di far scivolare automaticamente i fogli sul piano di stampa. Utile quando si stampano documenti con molte pagine o per inviare fax e fare scansioni.

Tra le funzioni disponibili anche la possibilità di stampa fronte retro e stampa senza bordo e grazie all’app è possibile eseguire tutte le funzioni anche da smartphone.

Veniamo al capitolo delle cartucce: HP lo risolve offrendo, con l’acquisto della stampante Envy Inspire 7920e, 12 mesi a HP Instant Ink gratis. Si tratta di un abbonamento a prezzo fisso mensile, con consegna periodica a domicilio delle cartucce sufficienti alla stampa di 700 fogli.

Non è obbligatorio rinnovare, al termine dei 12 mesi, l’abbonamento a Instant Ink. Se lo si vuole fare, però, i prezzi variano in base alla quantità dei fogli che si prevede di stampare in un mese: si parte da 99 centesimi di euro per 10 fogli, mentre un abbonamento da 700 fogli (che sono veramente tanti per una famiglia) come quello in regalo costa 24,99 euro al mese.

Instant Ink va a braccetto con HP+, servizio che include anche lo spazio sul cloud HP per archiviare i documenti e la stampa da remoto.

HP Envy Inspire 7920e: l’offerta Amazon

La sola stampante multifunzione costa a listino 184,90 euro, ma grazie all’offerta Amazon il prezzo finale è di 104,99 euro (-43%, -79,91). Si tratta di una offerta molto allettante, considerando anche il fatto che include i 12 mesi di abbonamento all’inchiostro.

HP Envy Inspire 7920e – Stampante multifunzione A4 – Abbonamento Instant Ink per 12 mesi incluso