Starlink vuole diventare operatore mobile

Dopo aver raggiunto i 250 mila clienti "fissi" nel mondo e aver ottenuto l’ok per vendere abbondamenti a Internet per le connessioni da auto, camper e persino per le barche, ora Starlink di Elon Musk punterebbe al mercato delle connessioni mobili: la settimana scorsa SpaceX ha inviato una richiesta alla FCC per gestire un "servizio satellitare mobile" attraverso la costellazione di satelliti Starlink dell’azienda.

L’idea è quella di utilizzare la tecnologia acquisita tramite l’azienda Swarm, da poco comprata da SpaceX, e di sfruttare la banda radio dei 2 GHz. Le trasmissioni radio sarebbero veicolate da una costellazione di nanosatelliti, da posizionare inizialmente nei cieli degli Stati Uniti: "Gli americani richiedono sempre più connettività ovunque si trovino, quando vogliono e qualunque cosa stiano facendo – si legge nella richiesta avanzata alla FCC americana – In particolare, si sono abituati a potersi connettere utilizzando piccoli dispositivi portatili che possono portare con sé o apporre su piattaforme mobili". I piccoli dispositivi portatili, in pratica, sarebbero i telefoni cellulari.

Starlink mobile: come funzionerebbe

Nella richiesta si legge anche che il sistema in arrivo sfrutterà "le apparecchiature di terra esistenti, i terminali utente e nuove apparecchiature per stazioni di terra per ottimizzare le prestazioni per i consumatori". Non è chiaro cosa si intenda con queste parole, ma sembrerebbe un sistema misto tra telefonia cellulare e Starlink satellitare.

SpaceX ritiene che questo sistema "fornirà un servizio con una latenza inferiore a 50 millisecondi, che è quasi impercettibile per i consumatori".