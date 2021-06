StarzPlay, la super offerta per il canale di Prime Video

Il servizio di streaming Prime Video ha arricchito la sua offerta con l’arrivo di nuovi canali e tra questi spicca StarzPlay. Ogni mese il canale on-demand offre agli abbonati un rinnovato catalogo ricco di film e serie TV e con l’arrivo del Prime Day 2021 c’è anche un’offerta da non perdere.

In attesa dell’evento di 48 ore di shopping riservato ai clienti Prime, Amazon ha lanciato altrettante promozioni che riguardano tutti i servizi aggiuntivi della piattaforma di streaming Prime Video. Oltre a una selezione di film in sconto al 50% da acquistare o noleggiare dal Prime Video Store, c’è anche una selezione di canali di Prime Video Channels in offerta a 0,99 euro al mese per i primi tre mesi d’utilizzo. Tra questi spicca l’offerta di StarzPlay, che dopo il primo periodo a prezzo speciale potrà essere rinnovato con il prezzo standard di 4.99 euro al mese. Una promozione da non perdere per scoprire il nuovo canale dedicato all’intrattenimento.

StarzPlay: cosa offre il canale di Prime Video

StarzPlay nasce nel 2008 negli Stati Uniti da una partnership con Netflix, per poi diventare un canale indipendente nel 2012 proprietà di Starz. Da allora, il servizio di streaming on-demand ha ampliato la sua offerta e si è diffuso il altri 19 Paesi, arrivando anche in Italia.

Nel 2020 StarzPlay fa la sua comparsa direttamente su Prime Video Channels, tra i canali che ampliano l’offerta dei contenuti in streaming di Amazon pagando un abbonamento aggiuntivo. In particolare, StarzPlay offre film e serie TV spesso ancora inediti in Italia e il suo catalogo viene aggiornato ogni mese, così da poter variare titoli e ottenere un’offerta che sia completa e in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente: da chi cerca una commedia romantica o un film d’azione, fino agli amanti dell’horror e dei thriller.

Come ottenere StarzPlay a un prezzo speciale

Chi desidera aggiungere il canale StarzPlay al proprio abbonamento a Prime Video potrà farlo in pochi e semplici clic. Dopo aver eseguito l’accesso a Prime Video con le proprie credenziali Amazon, bisogna selezionare la voce Canali, scegliere StarzPlay e fare clic su Iscriviti subito.

Per chi vuole avere sempre a disposizione ancora più film e serie TV c’è una buona notizia in attesa del Prime Day 2021. Fino al 22 giugno StarzPlay è tra la selezione di canali in mega offerta su Prime Video Channels. Gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento a StarzPlay al costo di appena 0,99 euro al mese per i primi tre mesi d’uso, al termine del quale si rinnoverà in automatico al costo standard di 4,99 euro al mese. Una promozione da non perdere per guardare i propri film e serie TV preferiti.

