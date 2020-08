State of Play annunciato per il 6 agosto: in arrivo nuovi giochi PS5

I rumors dei giorni precedenti sono stati confermati da Sony: giovedì 6 agosto alle ore 22:00 nuovo appuntamento con State of Play, la serie di eventi di presentazione dedicati alla PlayStation 5. L’azienda nipponica ha comunicato che l’evento durerà in totale una quarantina di minuti e che i protagonisti saranno ancora una volta i videogame. In teoria, quindi, nessuna novità per quanto riguarda il prezzo e la data di uscita della PS5.

Verranno mostrati trailer e spezzoni di gameplay di nuovi titoli che arriveranno nelle prossime settimane per PS4 e PlayStation VR e qualche titoli indie o realizzato da terze parti per la PS5. Non ci sarà spazio, invece, per i giochi realizzati da PlayStation Studios. Un evento, quindi, meno ricco rispetto a quello di giugno, ma su cui resta alta l’attenzione degli appassionati. Il colpo di scena è sempre dietro l’angolo e come accaduto nell’evento precedente, alla fine ci potrebbe essere qualche grande annuncio. Come ad esempio il prezzo e la data di lancio ufficiale della PlayStation 5.

State of Play 6 agosto 2020: cosa verrà presentato da Sony

Grande spazio ai videogame per dare una risposta concreta a Microsoft, che nell’evento di luglio dedicato ai nuovi titoli per la Xbox Series X ha fatto all-in presentando tanti titoli molto interessanti. Sony ha anche comunicato cosa presenterà e probabilmente la cosa non farà molto felici gli utenti. Non sembra esserci molto spazio per la PS5, con la maggior parte del tempo dedicato ai nuovi titoli per la PlayStation 4 e il PlayStation VR. Per la nuova console verranno mostrati alcuni spezzoni di gameplay e alcuni trailer di titoli sviluppati da terze parti e da software house indipendenti.

Il grande dubbio di domanda resta il prezzo e la data di uscita della PlayStation 5. Nelle settimane precedenti era uscita fuori la voce che Sony era pronta a fare il grande annuncio in un evento organizzato per il 6 agosto. L’evento è stato ufficializzato, ora vedremo se capiterà lo stesso con il prezzo ufficiale della nuova console Sony.

Quando e come seguire la presentazione della PlayStation 5

Appuntamento con lo State of Play per giovedì 6 agosto alle ore 22:00 italiane. Per seguirlo in diretta ci si può collegare al profilo Twitch di Sony oppure sul canale YouTube. Anche noi seguiremo in diretta l’evento con una diretta testuale su Libero Tecnologia.