State of Play giochi PS4 e PS5, come seguire in diretta l'evento Sony

Sony ha dato appuntamento a questa sera alle ore 22:00 italiane per un nuovo evento State of Play. Si tratta della serie di incontri online nei quali l’azienda giapponese mostra le novità sui videogame e sulle console. Dopo il successo ottenuto con quello dello scorso giugno incentrato interamente sui titoli PS5 e sul design della console, Sony ora vuole bissare, incentrando l’evento sui titoli per PS4 e PS VR.

Chi si aspettava un evento per il reveal del prezzo della PlayStation 5 resterà, purtroppo, deluso. A ribadirlo è Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications di Sony, che in un posto sul blog ufficiale della PlayStation ha ribadito il concetto: “Non ci sarà nessun aggiornamento sull’hardware, sui preordini, sul prezzo o sulla data di uscita della PlayStation 5. L’evento di giovedì sarà incentrato solamente sui prossimi giochi in uscita per l’ecosistema Sony“. Questo vuol dire, in parole semplici, che al centro dello State of Play del 6 agosto ci saranno solo i videogame che usciranno per PS4, PS VR e PlayStation 5.

Cosa presenterà Sony allo State of Play del 6 agosto

Chi sperava di conoscere finalmente il prezzo e la data di uscita della PlayStation 5 dovrà aspettare ancora un po’, probabilmente un nuovo evento in arrivo per questo mese di agosto o al massimo per settembre.

Lo State of Play di oggi durerà più di quaranta minuti e sarà incentrato totalmente su video trailer e sul gameplay di titoli in arrivo nelle prossime settimane o mesi per PlayStation 4, PS VR e titoli indie per PlayStation 5. Non ci sarà nessun videogame sviluppato da PlayStation Studios, quindi si tratterà di titoli di terze parti o indipendenti.

A che ora inizia lo State of Play del 6 agosto

L’appuntamento è fissato alle ore 22:0o italiane.

Come seguire lo State of Play di Sony

Come tutti gli eventi che le aziende stanno organizzando in questo periodo, lo State of Play del 6 agosto sarà disponibile solamente online. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming dal canale YouTube o Twitch della PlayStation.