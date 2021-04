Stranger Things 4: David Harbour e gli spoiler in diretta dal set

C’è grande attesa tra i fan di Stranger Things: da più di un anno si attende l’arrivo della quarta stagione, rimandata più volte a causa del Coronavirus. Ogni anticipazione viene accolta come fosse oro, soprattutto se diffusa da qualcuno direttamente coinvolto nel progetto. Dopo alcune dichiarazioni di Gaten Matarazzo, l’attore che interpreta Dustin, arriva ora uno spoiler di David Harbour.

Il suo personaggio ha un ruolo chiave nella quarta stagione, perché alla fine della terza era stato rapito e sembrava fosse morto. In realtà è vivo e vegeto, ma si trova in un campo di concentramento in Russia. Ormai il pubblico conosce già la sua sorte, ma ha sete di novità. L’attore ha colto la palla al balzo, andando in diretta direttamente dal set di Stranger Things 4 e raccontandosi ai fan. Ha iniziato a parlare della serie tv e dei vari attori coinvolti, stuzzicando in modo divertente tutti gli utenti in ascolto. Harbour ha promesso "grandi spoiler" durante lo stream ma è stato interrotto dalla sua collega Millie Bobby Brown (Undici). Ecco cosa è successo.

Stranger Things 4: gli spoiler di David Harbour

Tutto è avvenuto durante una divertente diretta su Instagram fatta da David Harbour. L’attore che interpreta Jim Hopper ha esordito dicendo di poter stare solo per pochi minuti, prima del ritorno sul set. Nell’inquadratura appare il suo viso truccato per la scena, e già questo è un piccolo spoiler per il suo pubblico.

Siamo quindi sicuri che Jim è ancora vivo e che sarà presente nella quarta stagione. L’attore si è poi lamentato della giornata di riprese molto dura e ha continuato scherzando con i follower ""Non credo che dovrei mostrarvi questi… chi vuole sentire spoiler sulla quarta stagione? Fammi leggere direttamente dalla sceneggiatura".

In quel momento si è accorto che Millie Bobby Brown stava guardando la diretta e quindi l’ha invitata e le ha detto: Oh no, non dire a Netflix che sto facendo una Instagram live dal set. Mi licenzia".

A quel punto il siparietto si è concluso con Millie che gli ha detto di chiudere la diretta e tornare a lavoro, il tutto in modo scherzoso. Insomma, nessuno spoiler ma solo alcune battute tra due attori amatissimi di Stranger Things.

Il pubblico ha potuto ritrovare la loro complicità, ma dovrà comunque attendere eventuali notizie ufficiali sulla serie, che verranno date da Netflix nei prossimi mesi.

Stranger Things 4: il regalo di compleanno a David Harbour

Il 10 aprile David Harbour ha compiuto 46 anni e i fan gli hanno fatto un regalo che lui ha apprezzato tantissimo.

L’attore durante una diretta Instagram ha indossato il regalo: un cappellino con su scritto “Winona Forever". Questa scritta è una citazione al tatuaggio che Johnny Depp si fece fare negli anni Novanta proprio durante la sua relazione con Winona Ryder. La coppia Joyce Byers e Jim Hopper e tra le più belle e seguite della serie tv e i fan hanno voluto celebrare la loro relazione con il regalo di compleanno perfetto per Harbour.

Quando esce Stranger Things 4

Nell’attesa della quarta stagione i protagonisti della serie tengono alta l’attenzione del pubblico con questi simpatici siparietti. Ma naturalmente i fan non aspettano altro che l’uscita delle nuove puntate. Ma quando esce Stranger Things 4?

Durante un’intervista, il produttore Shawn Levy ha raccontato: “La pandemia ha avuto conseguenze molto importanti sul nostro show. Però, ci ha anche offerto la possibilità di rivedere meglio la sceneggiatura della serie e di fare un lavoro più puntiglioso e attento". Quindi anche se verrà pubblicata nel 2022, la quarta stagione sarà ricca di dettagli e studiata nei particolari per offrire uno spettacolo senza precedenti.