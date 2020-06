Stranger Things 4 in ritardo: le riprese non sono iniziate

Stranger Things 4 è tra le serie tv più attese di Netflix, ma anche quella su cui girano le maggiori incertezze. Infatti, a causa delle misure anti-contagio da Covid-19 le riprese dei nuovi episodi sono bloccate e i fan si chiedono, non solo quando potranno vedere la stagione, ma se questa situazione di stallo influenzerà la trama, il trailer e l’uscita.

D’altronde la storia si evolve insieme ai suoi personaggi: Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e tutti gli altri. Li abbiamo conosciuti bambini poi, puntata dopo puntata, sono cresciuti riuscendo ad affrontare il Demogorgone e gli altri spaventosi pericoli provenienti dal sottosopra. Adesso gli attori continuano a crescere e cambiare ma lo fanno lontano dagli schermi. Questo fatto avrà conseguenze sulla storia? Non è da escludere, soprattutto se non si riprenderà a breve. Cerchiamo di capire quando potrebbero iniziare le riprese della quarta stagione in base alle varie indiscrezioni diffuse recentemente.

Stranger Things 4: quando inizieranno le riprese?

In origine, le riprese di Stranger Things 4 sarebbero dovute iniziare a gennaio e terminare ad agosto 2020. La crisi sanitaria da Covid-19 ha fatto slittare i primi ciak di una delle serie di maggior successo di Netflix. Da quel momento, i rumor sull’uscita della quarta stagione hanno iniziato a circolare sul web. Si è parlato addirittura di un anno di attesa prima di poter riprendere a girare. Fortunatamente i dettagli e alcune riprese sono definiti: gli allestimenti e le ambientazioni sono già state confermate, mancano quindi le scene vere e proprie, cioè quelle che coinvolgono regista, attori e altri professionisti che spesso stanno dietro le quinte.

C’è un altro elemento da tenere in considerazione, che rende ancora più difficile la continuazione delle riprese: il cast e tutti i professionisti coinvolti nel lavoro devono spostarsi da una Nazione all’altra. Infatti, Stranger Things 4 è ambientato sia ad Atlanta che in Lituania, dove sono previste delle scene all’interno del Museo delle Vittime del Genocidio a Vilnius. Insomma, le trasferte complicano la prosecuzione dei lavori. Anche gli attori, che sono particolarmente affezionati alla serie, hanno fatto alcune ipotesi a riguardo.

Quando riprenderà Stranger Things 4: parola agli attori

Negli ultimi mesi, è stata diffusa una curiosità: gli attori di Stranger Things leggono il copione solo alcuni giorni prima delle riprese, se non addirittura il giorno stesso. A svelarla è stato Finn Wolfhard, che nella serie interpreta Mike Wheeler. In un’intervista ha ammesso di non aver letto ancora il copione e non sa quando potrà averlo tra le mani. Infatti, i fratelli Duffer, che sono i creatori e sceneggiatori, non permettono agli attori di conoscere la sceneggiatura con largo anticipo, forse per paura di eventuali spoiler o per il bisogno di cambiare i testi in corsa senza troppi problemi. Fatto sta che gli attori, non solo non sanno ancora quando finiranno le riprese, ma neanche come si evolverà la trama.

Gaten Matarazzo, che nella serie è Dustin, ha dichiarato al GalaxyCon che ritornerà nel set quando avrà 18 anni. Questa affermazione fa pensare che le riprese saranno effettuate alla fine del 2020 o al massimo nel 2021. Lo stesso attore ha affermato che le riprese sono state interrotte poco dopo l’inizio e che all’inizio lo stop doveva essere di due settimane, ma ben presto si è capito che i tempi si sarebbero allungati. Attualmente le riprese sono bloccate da tre mesi e non si sa quando riprenderanno.

Anche Netflix tace: la piattaforma di video streaming non ha diramato alcune notizie in merito. Quindi ad oggi c’è solo una certezza: Stranger Things 4 arriverà, ma non si sa ancora né quando né come.

Quando esce Stranger Things 4

Con tutti questi dubbi su quando ricominceranno le riprese, è anche complicato fare delle ipotesi sulla data di rilascio di Stranger Things 4. Impossibile che venga rilasciata entro la fine di quest’anno: l’ipotesi più probabile è nel secondo trimestre del 2021.

Come vedere Stranger Things in streaming

In attesa dell’arrivo di Stranger Things 4, gli appassionati possono rivedere le tre stagioni precedenti in streaming su Netflix. Per farlo è necessario essere abbonati alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, computer, smart TV, console e dongle come Google Chromecast. Per guardare Stranger Things in streaming, bisogna premere sul banner dedicato alla serie TV, scegliere la stagione che si preferisci e cliccare sull’icona Play della puntata che si vuole vedere. Per migliorare il proprio inglese, si può anche decidere di guardare Stranger Things in lingua originale con i sottotitoli in italiano: lo si può impostare direttamente dalle opzioni dell’app.