Stranger Things, dopo la serie TV arriva anche il film?

La quarta stagione di Stranger Things non uscirà prima del 2021 su Netflix, ma già si fa gran parlare di una quinta stagione per un gran finale. E se invece di un’altra stagione, a chiudere la popolare serie televisiva in streaming fosse un film? Questo il rumors che si fa sempre più insistente.

In passato si era vociferato che Stranger Things 4 sarebbe stato il capitolo finale della serie TV firmata dai fratelli Duffer. Anche se è ancora in fase di post-produzione e non uscirà probabilmente prima del prossimo anno, gli attori che interpretano i personaggi più amati si sono lasciati scappare qualche commento che fa pensare a un quinto capitolo conclusivo. Netflix potrebbe decidere di chiudere la serie trasformandola in un film, risparmiando così sulla produzione e trovando una soluzione per offrire un finale degno all’amata serie televisiva.

Stranger Things, il finale con un film?

Dalle ultime indiscrezioni, però, sembra che Netflix non abbia scartato una soluzione che lascerebbe stupiti i fan, ma non delusi. Invece di un’altra stagione, Stranger Things potrebbe diventare un film con il compito di chiudere tutte le storie e scrivere la parola fine alla saga dei giovanissimi di Hawkins in lotta coi mostri del sottosopra. La serie, nata come omaggio dei fratelli Duffer agli anni Ottanta, potrebbe quindi trasformarsi in un lungometraggio con l’arduo compito di trovare una conclusione a tutte le linee narrative rimaste aperte alla fine della terza stagione e a quelle ancora aperte al termine della quarta che verrà.

Stranger Things 4, le anticipazioni

Quel che ormai è certo è che lo sceriffo Jim Hopper, interpretato dall’attore David Harbour, non è morto al termine della terza stagione. Tra indiscrezioni dell’attore e rumors, appare evidente che lo sceriffo Hopper avrà un ruolo centrale in Stranger Things 4, con l’ambientazione che da Hawkins e il sottosopra si sposta in Russia.

Sarà poi inevitabile ritrovarsi ad affrontare il tema dell’adolescenza dei protagonisti Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max, ormai cresciuti e non più bambini. Anche la fuga di Joyce Byers, interpretata da Winona Ryder, e la relazione di Nancy Wheeler e Jonathan Byers, troveranno spazio nella quarta stagione in arrivo, con il lancio rimandato al 2021 a causa della pandemia che ha ritardato la conclusione delle riprese e la post-produzione.