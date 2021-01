Streaming: dal 4 gennaio una nuova piattaforma in Italia

Mentre il digitale terrestre entra nel vivo dello switch off verso lo standard DVB-T2, con un cronoprogramma fitto nel 2021, lo streaming non sta a guardare e si conferma la vera tecnologia alternativa alla TV tradizionale. Anche in Italia, per questo, sta per arrivare una nuova piattaforma di contenuti on demand con show TV e sport di altissimo livello.

A sfidare Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ su smartphone, tablet, PC e smart TV sarà, dal 4 gennaio, Discovery+. Il nuovo servizio del network Discovery va a sostituire, arricchendola, l’attuale offerta DPlus. La principale differenza tra DPlus e Discovery Plus sarà lo sport perché la nuova piattaforma online trasmetterà anche i canali Eurosport, quindi anche tutte le olimpiadi fino a quelle del 2034. Non mancheranno, poi, i contenuti in esclusiva con brand Discovery+ Originals. Insomma, il gruppo americano Discovery ha deciso, seppur in ritardo rispetto ai concorrenti, di buttarsi a capofitto nel mercato dello streaming.

Discovery+: cosa trasmette

La piattaforma Discovery+ avrà una offerta molto completa, includendo in un solo abbonamento i canali Real Time, Nove, Eurosport 1, Eurosport 2, DMAX, Giallo, Home&Garden TV, Indestigation Discovery, Discovery Channel, Food Network, Motor Trend, Discovery Science, Animal Planet, BBC Planet Earth, KZ, Frisbee.

La programmazione sarà quindi incentrata, oltre che sullo sport a tutto tondo, sui documentari e sui contenuti di tipo “real life” e talent show nei quali Discovery e da sempre leader. Non manca neanche una sezione dedicata ai podcast, con serie importanti come Fratelli di Crozza e L’Assedio di Daria Bignardi.

Discovery+ quando inizia e quanto costa

E’ possibile attivare già adesso l’offerta Discovery+, ma la piattaforma sarà operativa il 25 Paesi del mondo, Italia inclusa, a partire dal 4 gennaio.

Discovery+ costa 3,99 euro al mese, con la prima settimana di prova gratuita, oppure 39,99 euro l’anno. Discovery+ insieme al pacchetto Eurosport costa invece 7,99 euro al mese, oppure 69,99 euro l’anno.