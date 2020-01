Come vedere in streaming e in TV Lazio - Napoli

11 Gennaio 2020 - La Lazio per continuare a sognare, il Napoli per riprendere il cammino verso l’Europa e dimenticare il brutto momento che sta vivendo. Alle 18:00 allo stadio Olimpico scendono in campo Lazio – Napoli, in un match che si preannuncia carico di tensione per l’importanza della posta in palio.

I biancocelesti vogliono continuare la striscia di vittorie che oramai va avanti da più di un mese e che vede anche la conquista della Supercoppa Italia contro la Juventus. La testa della classifica è lontana solo sei punti, ma la Lazio deve ancora recuperare una partita. Potenzialmente il primo posto è a soli tre punti. Diversa la situazione del Napoli: il cambio in panchina non sembra aver migliorato la situazione, gli azzurri sono ottavi in classifica e la Champions League è molto lontana. Entrambi gli allenatori devono fare i conti con alcuni problemi di formazione: nella Lazio Caicedo dovrebbe giocare al posto di Correa, mentre nel Napoli spazio a Luperto al posto di Koulibaly.

Lazio – Napoli fa parte delle partite che trasmette in esclusiva Sky. Per vedere la partita in TV bisogna sintonizzarsi su SkySport Serie A ed è disponibile anche lo streaming su SkyGo.

Lazio – Napoli: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Lazio – Napoli è fissato alle ore 18:00. Si gioca allo stadio Olimpico.

Probabili formazioni Lazio – Napoli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Come vedere in TV Lazio – Napoli

Lazio – Napoli rientra tra le partite in esclusiva di SkySport. Il match può essere visto in TV sul canale SkySport Serie A, numero 202 della piattaforma satellitare. Lazio – Napoli può essere vista in TV sui canali del digitale terrestre di Sky e su NowTV. Non è disponibile su DAZN.

Come vedere in streaming Lazio – Napoli

Per gli appassionati di calcio Lazio – Napoli è disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand della tv satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato.

Per guardare Lazio – Napoli in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Serie A e premendo sul pulsante Play partirà lo streaming della gara.