Il micro decoder per il Digitale Terrestre ora costa meno della metà

Negli ultimi mesi vi abbiamo spesso raccontato di come stia cambiando la TV italiana, con il passaggio dall’attuale standard Digitale Terrestre al futuro Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2. Vi abbiamo anche spiegato che, se la TV non è molto recente, allora è probabile che non riuscirà a farvi vedere i canali trasmessi con il nuovo standard.

Per fortuna esistono i decoder DVB-T2 esterni e non costano nemmeno troppo. Alcuni di essi, poi, sono così piccoli che possono essere trasportati facilmente e, per questo, diventano molto utili quando si vuole portare il nuovo standard televisivo anche in una vecchia casa, dove non andiamo spesso. Magari in campagna o al mare, dove non vogliamo lasciare un decoder perché, magari, non ci lasciamo neanche la TV. Un decoder così piccolo e trasportabile non solo esiste, ma al momento si compra su Amazon a meno della metà del prezzo di listino: si chiama Strong SRT 82.

Strong SRT 82: caratteristiche tecniche

Strong SRT 82 è un decoder per il digitale terrestre di seconda generazione veramente piccolissimo: 28x102x12 millimetri, praticamente quanto una chiavetta USB, molto più piccolo del suo stesso telecomando. Il peso è di appena 5 grammi.

Si connette alla TV tramite una normale porta HDMI, mentre va alimentato tramite USB. In pochissimi secondi si monta e in pochi minuti si configura, dopo avervi connesso il cavo dell’antenna affinché possa fare la sintonizzazione dei canali del Digitale Terrestre.

Stop, tutto qui, non c’è molto da aggiungere: Strong SRT 82 è un normalissimo decoder DVB-T2 in tutto e per tutto, tranne che nelle dimensioni.

Strong SRT 82: l’offerta Amazon

Chiaramente, trattandosi di un prodotto molto miniaturizzato, il prezzo di listino di Strong SRT 82 è superiore a quello della media dei decoder per il DVB-T2: 79,99 euro.

Quel prezzo, però, non è il prezzo su strada di questo decoder: il micro decoder per il Digitale Terrestre Strong SRT 82 su Amazon costa 30,99 euro (-61%). Persino meno di molti decoder di normali dimensioni e peso.

STRONG SRT 82 – Micro Decoder DVB-T2 da viaggio