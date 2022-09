Su Netflix è in arrivo un capolavoro, ma non sarà un film

Che Netflix stia cercando in tutti i modi di uscire dall’angolo in cui è finta negli ultimi mesi, a causa del calo degli abbonati, era ormai chiaro a tutti già da quando sono uscite le prime notizie in merito, ad aprile. Che ci stia provando anche puntando sui videogiochi, poi, è altrettanto chiaro visto il ritmo con il quale presenta nuovi titoli. Adesso, però, Netflix fa anche il salto di qualità annunciando l’accordo con Ubisoft.

Cioè con una delle più grandi case di produzione di videogames degli ultimi 30 anni, che ha sfornato decine di capolavori entrati nella storia del gaming. Uno di questi capolavori arriverà anche su Netflix, sia sotto forma di videogioco per smartphone che come live action dei titoli già pubblicati da Ubisoft. Stiamo parlando di Assassin’s Creed.

Netflix-Ubisoft: l’accordo

L’accordo tra il gigante dello streaming e quello dei videogame riguarda tre giochi e si svilupperà nel corso del 2023. I tre titoli gireranno intorno a Valiant Hearts, Mighty Quest e Assassin’s Creed.

Il nuovo gioco della serie di Valiant Hearts sarà il sequel di Valiant Hearts: The Great War, sarà diretto dal team originale e avrà una nuova storia. Sarà il primo ad arrivare per gli abbonati Netflix, già a gennaio 2023.

Dopo arriverà il nuovo capitolo della saga Mighty Quest e sarà un "roguelike" mentre per i fan di Assassin’s Creed le sorprese saranno due: oltre alla serie live-action (già annunciata) è in arrivo anche un nuovo gioco mobile in esclusiva Netflix.

La saga di Assassin’s Creed

Assassin’s Creed è una delle saghe più fortunate e longeve della storia dei videogiochi, con il primo capitolo che risale addirittura al 2007. Il tema originario è la sfida da i Templari e gli Assassini, ma gli sviluppi del tema sono stati molteplici nei 15 anni di storia della serie. Il prossimo titolo in arrivo, Assassin’s Creed: Codename Red, è ad esempio ambientato in Giappone.

Tra i giochi originali, le varianti e gli spin off, oggi si contano decine di titoli che ruotano attorno al nome di Assassin’s Creed. Per questo, l’attesa nei confronti del videogioco in esclusiva per Netflix è già altissima.