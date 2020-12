Su tivùsat arrivano 23 nuovi canali all news: quali sono

Ben 23 canali televisivi in più in un solo giorno: dal 18 dicembre arrivano sulla piattaforma tivùsat i 23 canali della TGR, la Testata Giornalistica Regionale della Rai che ha redazioni in tutte le Regioni italiane e trasmette gli storici TG Regione e programmi di approfondimento come Morning News e Buongiorno Regione. I nuovi canali Rai si andranno ad aggiungere alla già ricca offerta di canali all news su tivùsat.

I nuovi canali saranno disponibili a partire dal numero 301 e fino al 323, uno per ogni regione da Nord a Sud (il 301 trasmette il TG della Valle d’Aosta, il 323 quello della Sicilia), più quelli riservati alle minoranze linguistiche. Si tratta di una vera rivoluzione per la Rai, che porta ora a livello nazionale l’informazione regionale. Ed è anche una bella comodità per chi vive fuori dalla propria Regione di origine ma vuole continuare a ricevere le informazioni Rai provenienti dalla sua terra natia. Ecco come vedere i nuovi canali e quali sono i decoder compatibili in grado di visualizzarli.

Come vedere i 23 nuovi canali su tivùsat

Per vedere i nuovi canali Rai su tivùsat la maggior parte degli spettatori non dovranno fare nulla, se non andare al canale della propria Regione a partire dalla mattina del 18 dicembre. Con alcuni decoder certificati tivùsat, però, potrebbe essere necessaria una semplice risintonizzazione.

Tutto questo, però, con un limite: i 23 canali regionali Rai verranno trasmessi solo in HD. Quindi chi ha un decoder tivùsat certificato HD o 4K non avrà alcun problema, mentre chi ha un vecchio decoder SD non vedrà i nuovi canali. Tutti i decoder tivùsat hanno dei bollini identificativi tramite i quali è facilissimo capire se potranno, o non potranno, visualizzare i 23 nuovi canali.

Un modo molto semplice per sapere se il proprio decoder tivùsat potrà visualizzare i nuovi canali è andare su Rai1 HD o Rai3 HD (canali 101 e 103). Se i canali vengono visualizzati correttamente, allora il decoder mostrerà senza problemi anche i 23 nuovi canali regionali.

Tivùsat: il cambiamento passa dal DVB S-2

Per chi ha un vecchio decoder tivùsat a risoluzione standard è arrivato il momento di fare l’upgrade ad un decoder certificato tivùsatHD o tivùsat4K. Rai, Mediaset, Discovery, Sky e altre emittenti sono infatti già passate o stanno per passare (entro fine 2020) allo standard di trasmissione DVB S-2.

Questo standard è la risposta satellitare al DVB T-2 del digitale terrestre di seconda generazione e permette la trasmissione di molti più canali in alta risoluzione (o addirittura 4K, ma solo su tivùsat) utilizzando molta meno banda.