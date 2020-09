Suburra 3 arriva su Netflix: ecco la data ufficiale e tutte le novità

Suburra tornerà su Netflix il 30 ottobre con la terza ed ultima stagione: l’annuncio è stato dato ufficialmente oggi sul canale Facebook della piattaforma di streaming. Anche l’attore Alessandro Borghi in un breve video sul suo profilo Instagram ha confermato la notizia.

Naturalmente la novità ha destato subito l’entusiasmo dei fan, che attendevano da mesi la data ufficiale della nuova stagione, in particolare dopo lo stop delle riprese legato all’emergenza Covid-19. Sulla sua pagina Facebook, Netflix ha pubblicato anche un teaser che mette subito le cose in chiaro sulla trama: nella terza stagione della serie tv assisteremo ad una vera e propria resa dei conti. Ancora una volta criminalità, chiesa e politica si incontreranno e scontreranno per prendere il potere su Roma e Provincia. Sullo sfondo sempre dunque sempre lei, la Capitale, che farà da cornice per l’ultima volta a una delle migliori serie italiane degli ultimi anni.

Cast di Suburra 3: attori e personaggi

Il teaser pubblicato da Netflix non lascia spazio ad alcun dubbio, nelle nuove puntate rivedremo alcuni dei personaggi che hanno caratterizzato la serie tv fin dall’inizio. Nel video vediamo infatti riuniti in cerchio Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, gli amati interpreti di Aureliano e Spadino. Accanto a loro appare anche Filippo Nigro, che interpreta Amedeo Cinaglia, e Francesco Acquaroli che invece è Samurai.

Accanto a loro, nella serie tv torneranno anche Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Paola Sotgiu (Adelaide Anacleti), Carlotta Antonelli (Angelica), Federica Sabatini (Nadia), Jacopo Venturiero (Adriano), Alberto Cracco (il Cardinale Fiorenzo Nascari) e Claudia Gerini (Sara Moraschi) il personaggio femminile per antonomasia della serie tv.

Uno dei grandi assenti è Eduardo Valdarnini (Lele Marchili). Il suo personaggio si è tolto la vita proprio alla fine della seconda stagione, lasciando il pubblico attonito.

Trama Suburra 3: di cosa parlerà?

Dopo la morte di Lele, gli equilibri di Suburra sono ancora più fragili. E parliamo in particolare dell’amicizia e alleanza tra Aureliano e Spadino, i due amici che appartengono a due famiglie criminali tradizionalmente in conflitto tra loro.

La situazione si complica anche perché il fratello di Spadino, Manfredi Anacleti si risveglia dal coma ed è pronto a riprendere il controllo del suo clan e soprattutto del territorio romano. La guerra sembra proprio essere alle porte e puntata dopo puntate potremo capire come si evolverà lo scontro tra i poteri forti che attanagliano una Roma tormentata. Chi avrà la meglio, la fazione politica, quella criminale oppure la chiesa? Sicuramente potremo rispondere a questa domanda dopo la visione della terza serie.

Quando esce Suburra 3 e dove guardarlo

Per chi ancora non lo sapesse, Suburra è una serie originale Netflix prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm. Sulla piattaforma di streaming è possibile guardare le prime due stagioni, in attesa di poter vedere la nuova in uscita venerdì 30 ottobre 2020.

Per godersi lo show è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio e creare un account personale. Dopo aver inserito le proprie credenziali è possibile guardare tutti i contenuti di Netflix su un dispositivo adeguato, per esempio smart tv, computer, tablet e smartphone.