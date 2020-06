Suburra 3, quando esce la serie TV su Netflix

Aureliano, Spadino, Amedeo, Sara Monaschi e gli altri stanno per tornare sul set. Di chi parliamo? Dei personaggi che hanno dato vita a Suburra, la prima serie tv italiana originale Netflix che ha tenuto incollato allo schermo un pubblico sempre più numeroso. Finalmente, il cast sta scaldando i motori ed è pronto a girare gli episodi della terza stagione, quella conclusiva, che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena.

Dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, sono sempre più insistenti i rumor legati all’arrivo degli attori a Roma, soprattutto quello di Giacomo Ferrara, che interpreta Spadino. Le riprese dovrebbero essere imminenti, si dice addirittura che le prime scene di Suburra 3 verranno girate in questi giorni. Di conseguenza potremmo vedere la nuova serie a breve, sicuramente entro l’anno.

Suburra 2: l’ultimo episodio

Prima di avventurarci nelle ipotesi legate alla trama di Suburra 3 facciamo un breve passo indietro e ricordiamo come finisce la stagione precedente. L’ultima puntata si intitola “Dimmi la verità” ed è caratterizzata da diversi colpi di scena.

Innanzitutto, quello legato ad Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e la moglie Alice (Rosa Diletta Rossi), che finalmente scopre che dietro l’ascesa politica del marito c’è in realtà tanta corruzione. Lui la convince a confessare che la morte della Contessa è avvenuta per mano di un immigrato e far vincere così il partito di destra. Nel frattempo, il suo rapporto di complicità con Sara Monaschi (Claudia Gerini) continua e i due a fine puntata si baciano. Amedeo alla fine stringerà una nuova alleanza con Samurai (Francesco Acquaroli), senza coinvolgere Aureliano (Alessandro Borghi) e Spadino.

E a proposito dei due protagonisti della serie, anche loro saranno coinvolti in numerose vicende che li porteranno ad unirsi ancora di più. Uno dei momenti più importanti della serie è legato alla confessione di Gabriele (Eduardo Valdarnini) ai due ragazzi: sotto minaccia ha stretto un’alleanza segreta con Samurai, senza dire loro nulla. Dopo la confessione il ragazzo si suicida, lasciando sotto choc i due amici. Contemporaneamente Aureliano si avvicina a Nadia (Federica Sabatini) e la bacia nelle ultime scene, mentre Spadino uccide il suo amante ed è intenzionato a diventare il nuovo capo della famiglia Anacleti e stringe una nuova alleanza con Adriano e Aureliano. Peccato che proprio nell’ultima scena dell’episodio, Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), il capo famiglia nonché fratello maggiore di Spadino si risveglia. E proprio questo finale potrebbe essere determinante per la terza stagione.

Fonte foto: Netflix

Suburra 3: ipotesi sulla trama

Dopo aver rinfrescato le idee, passiamo alle più probabili ipotesi sulla trama di Suburra 3 fruibile presto in streaming. Innanzitutto, non si sa ancora se gli eventi si svolgeranno subito dopo la fine della seconda stagione oppure se passeranno mesi o anni a livello narrativo. Sicuramente l’ambientazione sarà ancora una volta Roma, Ostia e provincia: i luoghi sono determinanti per lo sviluppo della storia.

Ci sono degli eventi della seconda stagione che segneranno l’evoluzione della trama. Primo tra tutti il risveglio di Manfredi Anacleti, che potrebbe sconvolgere gli equilibri tra i personaggi, senza contare che Amedeo potrebbe definitivamente passare dalla parte di Samurai e dettare le nuove regole dell’alleanza. Un altro personaggio che potrebbe avere una maggiore importanza nella terza serie è Adriano, il nuovo complice di Aureliano e Spadino. Insomma, non ci sono certezze e passerà ancora diverso tempo prima di poter vedere il trailer di Suburra 3 e avere un quadro più chiaro.

Quando esce Suburra 3

Un’altra indiscrezione su Suburra 3 riguarda l’uscita. Probabilmente la vedremo addirittura ad ottobre 2020, ovvero tra meno di quattro mesi. L’obiettivo di Netflix è di rilasciare l’ultima stagione di Suburra entro la fine del 2020 e concludere per sempre la serie TV.

Come vedere Suburra in streaming su Netflix

Per rinfrescarsi un po’ la memoria in attesa dell’uscita della nuova stagione, è possibile rivedere le due stagioni di Suburra in streaming su Netflix. Per farlo è necessario essere abbonati alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati (computer, smartphone, tablet, console, smart tv). Per guardare Suburra 3 bisogna lanciare l’applicazione di Netflix, inserire le proprie credenziali e cercare “Suburra”. Cliccando sul banner che apparirà sullo schermo, si aprirà la scheda della serie TV e si potrà decidere se rivedere la prima o la seconda stagione. Per quanto riguarda la lingua non ci sono problemi: Suburra è in italiano.