Suburra 3, le ultime novità sulla serie TV

La pandemia globale ha causato difficoltà ad ogni settore della società: dall’isolamento forzato della popolazione, alla serrata improvvisa di molte attività. Anche il mondo del cinema ha risentito della crisi e molte produzioni si sono fermate per mesi. Tra queste c’è anche la famosa serie tv italiana Suburra, che ormai è giunta alla terza ed ultima stagione.

A dare la notizia dello stop era stato uno degli attori protagonisti, Alessandro Borghi che nella serie interpreta Aureliano. Da quel momento non c’è stato più alcun aggiornamento ufficiale, solo alcune indiscrezioni spesso infondate. Nelle ultime settimane però la troupe è stata avvistata a Roma e dintorni, segnale che le riprese sono ricominciate: finalmente le telecamere si riaccendono e si riprende a girare i prossimi episodi nella capitale italiana.

Suburra 3: ripartono le riprese

Le riprese di Suburra 3 erano iniziate a dicembre 2019 tra Roma e Ostia ed erano già a buon punto. La serie infatti era attesa per il 2020. Ma il Coronavirus ha causato l’arresto improvviso e da marzo in poi non si è saputo più nulla, tanto che numerosi fan avevano letteralmente intasato la casella Instagram di Alessandro Borghi per chiedere notizie. Lui aveva risposto in una Storia dicendo appunto che le riprese erano state interrotte fino a data da destinarsi.

Nelle ultime settimane, gli attori sono stati avvistati a Roma, quindi la speranza del pubblico si è rigenerata. Inoltre, il Comune di Roma ha dato l’autorizzazione per le riprese il 19 giugno, ufficializzando il ritorno della serie. Diverse fan page sui social hanno confermato tutto. Tra queste spicca anche la pagina Suburra La Serie – Italia che ha fatto il punto della situazione annunciando che fino all’8 luglio nel quartiere Monteverde di Roma saranno girate le scene restanti della terza ed ultima stagione.

Fonte foto: Netflix

Suburra 3: uscita

Alla luce delle ultime informazioni viene da chiedersi quando uscirà Suburra 3. D’altronde si tratta di una stagione molto importante, che chiude il cerchio: finalmente sapremo chi salirà sul trono di Roma dopo due stagioni di fiato sospeso e colpi di scena che hanno visto politica, crimine e chiesa intrecciarsi e scontrarsi puntata dopo puntata.

Nonostante Netflix non abbia ancora ufficializzato la data di uscita, probabilmente la terza stagione uscirà nell’autonno del 2020. In ogni caso, tutto dipende dalla fine delle riprese.

Come vedere Suburra su Netflix

Pochi mesi e finalmente potremmo vedere la terza stagione di Suburra. Nel frattempo, gli appassionati hanno la possibilità di rivedere la serie TV su Netflix, partendo dalla prima puntata della prima stagione. Per farlo è necessario essere abbonati e avere un abbonamento sulla piattaforma di video streaming.

Per guardare Suburra in streaming su Netflix bisogna avviare l’applicazione disponibile per smartphone, tablet, computer, smart TV e console e poi premere sul banner della serie TV. Si aprirà una schermata con tutte le puntate di Suburra e basterà premere sull’icona a forma di “Play” per far partire la riproduzione.