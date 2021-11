Super Cashback, classifica definitiva: chi riceverà il bonifico

Ci sono voluti quasi quattro mesi e mezzo, ma alla fine 100.000 italiani stanno per festeggiare: i 1.500 euro del Super Cashback sono in arrivo, lo conferma un messaggio inviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite l’app IO agli aventi diritto. Cioè a coloro che sono riusciti a rimanere entro la posizione 100.000 nella classifica del Super Cashback.

Il primo (e unico) semestre del Cashback è finito il 30 giugno 2021 e ha fatto registrare la partecipazione di oltre 8 milioni di utenti, con 6.120.038 utenti che hanno già ricevuto (quasi tutti, a dire il vero) il rimborso di 150 euro per il cosiddetto “Cashback ordinario" a partire da metà agosto. Mancava ancora, invece, il bonifico da 1.500 per coloro che hanno totalizzato nei sei mesi più transazioni di tutti, non senza accese polemiche sul modo in cui tali transazioni sono state realizzate. A inizio giugno sembrava essere in corso una stretta contro i “furbetti“, ma con la chiusura definitiva della classifica è possibile affermare che non è stata messa in atto alcuna azione di contrasto decisiva nei confronti di chi ha collezionato centinaia di microtransazioni.

Super Cashback: il messaggio del MEF

A partire da ieri sera, e soprattutto da questa mattina, gli utenti hanno avuto la conferma di rientrare tra i centomila: su IO hanno infatti ricevuto un messaggio, inviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Congratulazioni, hai diritto al Super Cashback! Complimenti, sei tra i 100mila partecipanti in testa alla classifica Super Cashback e hai diritto ad un rimborso di 1500 euro!“.

A rientrare nella cerchia dei vincitori sono tutti coloro che hanno realizzato almeno 787 transazioni valide nel semestre di riferimento. Un numero elevatissimo, pari ad una media di quasi quattro transazioni al giorno, inclusi i giorni festivi. Nulla di illegale, però, visto che il divieto di effettuare microtransazioni che era presente nella bozza del decreto Cashback è poi sparita dalla normativa finale.

Super Cashback: quando arrivano i 1.500 euro

Alle porte delle festività natalizie, quindi, sono in arrivo 150 milioni di euro per 100 mila strisciatori seriali italiani. Il messaggio del MEF specifica pure i tempi di erogazione del premio: “L’importo sarà accreditato entro il 30 novembre 2021, come previsto dal regolamento. Riceverai un messaggio quando sarà effettuato il bonifico sull’IBAN che hai già comunicato“.

Specifichiamo, però, che anche in questo caso la data dichiarata dal MEF non è quella entro la quale i vincitori avranno i soldi sul conto: è quella entro la quale verrà eseguito il bonifico.