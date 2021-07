Super Cashback: qualcuno sa già di aver vinto 1650 euro

Da quando il primo (e forse unico) semestre del Cashback di Stato è terminato il 30 giugno scorso tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa puntando al premio finale da 1.500 euro del Super Cashback si chiedono solo una cosa: quando saranno certi di aver vinto?

La classifica finale è chiusa, ma non definitiva da quanto si apprende leggendo il Decreto Legge 99 del 30 giugno 2021 che afferma chiaramente che la classifica potrebbe essere stravolta dall’esito dei reclami, che tutti gli utenti possono presentare entro il 29 agosto in caso di inesatto conteggio delle transazioni, e che Consap dovrà processare entro 30 giorni dalla ricezione. Fatti due calcoli, quindi, la classifica potrà essere considerata definitiva solo a fine settembre. Da notare, però, che Consap non ha ancora aggiornato la sua pagina Web relativa ai reclami per il Cashback. Eppure, nonostante tutto ciò, qualcuno è già sicuro di aver vinto 1.650 euro, cioè i 150 euro del Cashback e anche i 1.500 euro del Super Cashback. Come mai?

Classifica Super Cashback: i due messaggi

Questa situazione è dovuta alla contraddittorietà di due messaggi, inviati agli utenti di due app: IO, cioè quella che hanno usato quasi tutti gli utenti del Cashback, e l’app di Poste Italiane, uno degli “issuer convenzionati" del programma.

Su IO, come vi abbiamo già documentato nei giorni scorsi, è presente un messaggio per tutti coloro che hanno fatto almeno 50 transizioni valide. Tale messaggio dice agli utenti che hanno diritto al rimborso del Cashback ordinario, per un massimo di 150 euro. Nessuna traccia, invece, di un messaggio in merito ai 1.500 euro del Super Cashback anche se l’utente ha superato le 787 transazioni (ufficialmente) necessarie per rientrare tra i primi 100 mila.

Su altre app, come quella di Poste, compare invece un altro messaggio, ben diverso: “Cashback accumulato 1.650 euro – Complimenti! Hai diritto a 150 euro di Cashback e hai vinto il Super Cashback di 1.500 euro“. Nella stessa schermata si legge anche la chiara indicazione “Concluso“. Cioè i giochi sono fatti.

Classifica Super Cashback: chi ha vinto davvero

La classifica del Super Cashback è ancora fonte di discussione, ma il decreto legge è chiaro: quella che gli utenti vedono al momento è la classifica finale, al netto dei successivi aggiustamenti dovuti ai ricorsi.

Per questo è ragionevole pensare che chi è sul filo dei 100.000 potrebbe avere brutte sorprese, ma chi è in una posizione abbastanza superiore in linea di massima può già cantar vittoria. E’ difficile, infatti, prevedere grossi scostamenti a metà classifica, mentre sono ancora possibili nella parte bassa.