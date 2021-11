Super Cashback: quando arriva il bonifico?

Oggi, 30 novembre 2021, scade il termine entro il quale Consap dovrebbe erogare i 1.500 euro del super premio del Cashback di Stato, ma per vedere i soldi del Super Cashback accreditati sul proprio conto i 100 mila dovranno attendere. Che potesse esserci qualche ritardo, d’altronde, lo si era capito già da un po’. Ma quando arrivano i soldi del Super Cashback?

Lo sa solo Consap, società pubblica del Ministero dell’Economia delle Finanze che deve fisicamente fare clic sul pulsante “Invia bonifico“. La stessa Consap, però, che ha già messo le mani avanti con una stringatissima nota pubblicata sul proprio sito Web istituzionale, tramite la quale ammette (ma senza ammetterlo) di essere in ritardo. E, allo stesso tempo, ammette anche che sarà inutile controllare spasmodicamente il conto corrente nelle prossime ore (e probabilmente anche nei prossimi giorni), perché i bonifici non sono stati ancora neanche fatti. Quando verranno fatti, ovviamente, servirà altro tempo prima che i 1.500 euro vengano accreditati sui conti correnti indicati tramite l’app IO.

Super Cashback: cosa dice Consap

La nota pubblicata da Consap sul proprio sito è ridotta all’osso: 38 parole, meno di 300 caratteri, per dire che “In merito al rimborso del c.d. super cashback si informa che sono in corso di finalizzazione le procedure amministrative relative all’erogazione dei pagamenti spettanti agli aventi diritto. Pertanto già nei prossimi giorni Consap potrà procedere al completamento degli accrediti“.

Questo vuol dire che Consap è in ritardo: le “procedure amministrative" non sono terminate, di conseguenza gli accrediti non sono neanche partiti. Quanto tempo ci vorrà? Quando verranno fatti realmente gli accrediti del Super Cashback? La risposta è semplice, ma incompleta e vaga: “nei prossimi giorni“.

Super Cashback: quanto bisogna aspettare

Alla luce di questa comunicazione, sembra abbastanza probabile che questa settimana non sarà quella giusta: bisogna ancora terminare le procedure amministrative, poi predisporre e fare i bonifici e poi ci vorranno i consueti tempi bancari di accredito dei soldi.

Nella migliore delle ipotesi, quindi, si arriva a lunedì 6 dicembre. Nella peggiore, c’è tutta la settimana tra il 6 e il 10 dicembre.

Super Cashback: i 100 mila infuriati

Nei forum e, soprattutto, nei gruppi Facebook dove da mesi si riuniscono i partecipanti al Cashback di Stato serpeggia il malumore. Già da settimane fioccano i post di utenti che chiedono se qualcuno ha visto i soldi, ai quali puntualmente viene risposto di aspettare il 30 novembre.

Ora che il 30 novembre è arrivato, e alla luce dell’ultima comunicazione di Consap che rimanda ancora la data dell’accredito, i “supercahbacker" sono furiosi: la reazione tipica è quella dell’utente che ricorda quanto sia puntuale e fiscale lo Stato nel chiedere il pagamento delle tasse, ma quanto lo stesso Stato se la prenda con comodo quando invece di incassare deve pagare. Altri vincitori del Super Cashback, invece, la prendono con filosofia, con uno di loro che scrive: “Entro fine settimana arrivano state sereni. Resistite ancora qualche giorno a pane e cipolla“.