Dopo la polemica sui cosiddetti “furbetti del Cashback“, cioè gli utenti del programma di rimborsi messo in piedi dal Governo che stanno trovando i modi più strani per accumulare centinaia di transazioni valide frazionando gli acquisti (accumulando anche moltissime critiche), ora gli utenti “normali” iniziano a guardare con preoccupazione alla parte bassa della classifica.

L’utente comune, che non ha grandi possibilità di spesa e non ha intenzione di passare la notte al distributore di benzina per fare decine di microtransazioni per pochi euro di carburante, punta alla posizione 100.000. Tra la prima posizione e la centomillesima, infatti, non vi è alcuna differenza e si vincono lo stesso i 1.500 euro semestrali. Ma quante transazioni servono per vincerli? Più di ieri e, probabilmente, meno di domani: la media giornaliera delle transazioni necessarie ad entrare le club dei 100.000 continua a salire.

Classifica Cashback: quante transazioni al giorno

Prendendo per buoni solo i dati ufficiali forniti dall’app IO, che è di gran lunga il metodo più usato per iscriversi al programma Cashback e monitorare le propria posizione in classifica, risulta che circa 105.000 utenti sono già nella fascia delle 50-59 transazioni valide.

Ciò vuol dire, a spanne, che oggi è virtualmente vincitore del Super Cashback chi ha fatto almeno 60 transazioni in 40 giorni. La media giornaliera, quindi, è di almeno 1,5 transazioni. Per essere sicuri, però, è meglio farne anche di più.

Meno del 5%

Quante sono gli utenti che oggi rientrano in questa fascia o ci sono vicini? Pochissimi: secondo i dati ufficiali solo 236.000 persone hanno fatto 50 o più transazioni, pari al 3,8% dei partecipanti.

Di questi, da regola, oltre la metà sono fuori dall’ultima posizione utile per vincere i 1.500 euro a luglio. Se questa tendenza si consoliderà nelle prossime settimane è probabile che la media delle transazioni salga a 2 o più al giorno e che il gioco si faccia più duro per il consumatore medio italiano.

Per vincere il Super Casback, d’altronde, serve un cambio di mentalità ed è necessario digitalizzare il numero più alto possibile di acquisti quotidiani, seguendo la nostra guida per vincere il Super Cashback senza fare i furbetti.