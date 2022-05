Suunto 9: gli smartwatch top di gamma sono in offerta

Gli smartwatch sono sempre più spesso i fidati compagni di avventure, ci aiutano nei nostri allenamenti e ci semplificano la vita quotidiana diventando estensione (e a volte sostituto) dello smartphone. Per questo motivo Amazon propone molto spesso offerte decisamente interessanti su questi prodotti, come nel caso di tre orologi intelligenti di Suunto, azienda finlandese che ha lanciato i top di gamma Suunto 9 lo scorso anno.

Suunto 9 Peak, Suunto 9 Baro e Suunto 9 standard, tutti e tre dotati di GPS, sono oggi il meglio che possa offrire questa azienda ben nota tra gli sportivi e gli amanti della vita outdoor. I tre modelli in offerta differiscono sostanzialmente per i sensori e le funzioni: sui due top di gamma troviamo il saturimetro per il controllo dell’ossigenazione del sangue e l’allerta meteo che non è inclusa nella versione standard del Suunto 9. Potrebbe sembrare una funzione accessoria, ma in realtà chi usa questo smartphone per le attività all’aperto e in montagna, sa bene quanto sia importante, conoscere i repentini cambi meteo. Altra differenza, tra i tre modelli consiste nel peso e nel diametro dello smartwatch: il Suunto 9 Peak è il più leggero tra i tre: appena 52 gramm contro i 72 grammi di Suunto 9 standard.

Suunto 9 Peak: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Suunto 9 Peak è il top di gamma, lanciato lo scorso anno e tuttora validissimo. La ghiera in acciaio ospita la cupola in vetro zaffiro super resistente e dimensioni ridotte: 43x43x10,6 millimetri per 52 grammi e display touch LED 240×240 pixel. Ma ciò che sorprende è l’autonomia della batteria dichiarata da Suunto: fino a 170 ore in modalità tour.

Tra i sensori integrati spiccano il saturimetro e quello del battito cardiaco. C’è il supporto a oltre 80 modalità di allenamento e anche il ghost runner, ossia l’avversario virtuale che consente in pratica di avere un finto sfidante su un percorso, che ci fa capire se stiamo andando sotto la performance di allenamento prevista.

Il prezzo di listino del Suunto 9 Peak è stato fissato a 599 euro ma oggi con l’offerta Amazon è possibile ottenere lo sconto del 12% (pari a 70 euro) che porta il prezzo finale a 499 euro.

Suunto 9 Peak

Suunto 9 Baro: caratteristiche tecniche

Nel Suunto 9 Baro la ghiera è in acciaio inox abbinata al vetro zaffiro, e lo smartwatch ha una cassa da 50 millimetri per un peso di 81 grammi. Include funzioni come l’allerta meteo, il monitoraggio della frequenza cardiaca, 80 modalità di allenamento. La batteria ha una durata massima di 120 ore in modalità allenamento e il prezzo di listino è pari a 479 euro.

Oggi, però, Suunto 9 Baro è in sconto del 17% su Amazon (-80,95 euro) e il prezzo finale scende a 398,95 euro.

Suunto 9 Baro

Suunto 9: caratteristiche tecniche

La versione standard del Suunto 9 racchiude le caratteristiche tecniche principali dei due top di gamma, senza però avere anche le funzionalità più evolute. Non mancano, quindi, GPS e monitoraggio della frequenza cardiaca e una batteria che dura a lungo: fino a 120 ore. Lo schermo è da 1,97 pollici, il cinturino è in silicone e il peso è una via di mezzo tra quello dei due dispositivi precedenti: Suunto 9 standard pesa 76 grammi.

Il prezzo di listino di Suunto 9 è pari a 399 euro, ma scende a 196,50 euro grazie allo sconto del 51% (202,50).

Suunto 9 Standard