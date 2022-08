Suunto 9, lo smartwatch sportivo al minimo storico: prezzo in picchiata

Chi pratica attività sportiva a livello amatoriale conosce bene la qualità e l’affidabilità degli orologi Suunto, azienda specializzata nella produzione degli sportwatch che, come si può intuire dal nome, sono pensati appositamente per tenere traccia di tutti i propri allenamenti. Uno degli ultimi arrivati sul mercato è il Suunto 9, orologio smart molto resistente e con una batteria che dura a lungo, soprattutto per un utilizzo con GPS attivo per diverse ore. Come sappiamo bene, l’attivazione del sensore GPS fa diminuire velocemente l’autonomia, scaricando la batteria nel giro di un paio di ore. Cosa diversa per questo Suunto 9, dove la batteria arriva fino a 120 ore con l’attivazione del GPS. Ma le funzionalità da top di gamma non finiscono qui: lo sportwatch supporta tantissime attività sportive e viene continuamente aggiornato con il rilascio di nuove app e funzioni.

La notizia più importante, però, riguarda il prezzo. Infatti, oggi troviamo il Suunto 9 in offerta su Amazon con un super sconto di ben il 43% e si risparmiano più di 170€ sul prezzo di listino. Per lo smartwatch del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce (prezzo addirittura più basso del Prime Day) e anche del miglior prezzo web. Come capita in questi casi la richiesta è molto alta, per questo bisogna approfittarne subito, prima che le scorte terminino.

Suunto 9: la scheda tecnica e le funzionalità

Non bisogna girarci troppo introno: il Suunto 9 è uno sportwatch pensato appositamente per chi pratica attività sportiva in modo amatoriale. Permette di tenere traccia di tutti gli allenamenti e raccoglie anche valori particolari che ci aiutano a capire la nostra performance.

L’orologio smart di Suunto è stato costruito con l’idea di durare il più a lungo possibile. In tutti gli aspetti: dalla resistenza agli urti fino a una batteria che dura tantissimo anche con il GPS sempre acceso. Inoltre, è anche resistente all’acqua fino a 100 metri, il che lo rende ideale per il mare e la piscina. La batteria è sicuramente uno degli aspetti su cui l’azienda ha lavorato maggiormente. Con una singola ricarica è possibile utilizzarlo in modalità GPS fino a un massimo di 120 ore. Questo è merito delle quattro modalità batteria predefinite (Performance, Endurance, Ultra e Tour) che permettono di ottimizzarne il consumo in base all’utilizzo che se ne fa.

Essendo un orologio per sportivi, gli allenamenti disponibili restano il focus principale. In totale sono più di 80 le attività che troviamo sullo sportwatch, tra cui tutte le più famose. Suunto ha personalizzato il dispositivo anche con delle app che ti permettono di scegliere il miglior percorso per allenarti o quello più caratteristico, in modo da scoprire sempre posti nuovi. Per un miglior tracciamento e misurazione della distanza, Suunto ha svilupato l’algoritmo originale FusedTrack™ che combina GPS e dati provenienti dal sensore di movimento, ciò permette anche di risparmiare la batteria.

Per quanto riguarda la salute, ci sono sensori avanzati che monitorano costantemente il battito cardiaco e anche la saturazione dell’ossigeno del sangue. Per i veri appassionati l’orologio è anche in grado di calcolare il livello dello stress e il tempo per recuperare tutte le energie.

Suunto 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo sportwatch Suunto 9 è in super promo su Amazon a un prezzo di 226,75€, con uno sconto di ben il 43% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è superiore ai 170€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). Il prezzo può sembrare elevato, ma abbiamo tra le mani un dispositivo premium e uno dei migliori sportwatch disponibili sul mercato. Il wearable è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore per i clienti Prime. L’offerta scade tra pochissimi giorni.

