Svelati i prezzi dei prossimi Motorola: c'è anche il pieghevole

Motorola è pronta a lanciare sul mercato europeo un gruppo di smartphone, per la precisione 5 modelli, di quei 19 nuovi telefoni previsti per i 2022. A rivelare i prezzi in Europa è CompareDial, che rivela il prezzo di listino sia dell’attesissimo pieghevole a conchiglia (Motorola Razr 3), sia quelli di due nuovi telefoni della linea Edge (Motorola Moto Edge 30 Fusion e il Motorola Edge 30 Lite), sia di due dei telefoni economici (Motorola Moto G32 e Motorola Moto E32).

Motorola ha davvero rispolverato il suo stile proponendo una cinquina di dispositivi che possono accontentare un’ampia fascia di clienti. I prezzi si mantengono nel range di mercato con il top di gamma, il pieghevole che sfora i 1200 euro e il super economico Motorola Moto E12 che supera di poco i 100 euro. Qualche dubbio resta per quanto riguarda i prezzi della fascia media, probabilmente un pelo più alti rispetto ai concorrenti di pari livello, che sul mercato italiano da sempre attentissimo al prezzo quando non si parla di top di gamma. La questione, comunque è ormai chiara: Motorola ha seriamente intenzione di tornare protagonista nel mercato degli smartphone, in ogni fascia.

Motorola, il prezzo dei top di gamma

La prima attesissima uscita riguarda il Motorola Razr 3, di cui recentemente il leaker On Leaks ha rivelato sia scheda tecnica che prezzo in Europa. L’ultimo pieghevole di Motorola avrebbe a bordo il chip top di gamma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e il telefono si presenterebbe con una sola variante con taglio di memoria 12 GB/512 GB. Il doppio display sarà sulla parte esterna uno schermo LCD FHD+, mentre il display interno sarebbe un AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz.

La configurazione delle fotocamere sarebbe 50+48+13 MP e fotocamera selfie da 13 MP. L’uscita è prevista in Cina a luglio e poi sugli altri mercati. In Europa costerà 1.399 euro.

Anche il Motorola Edge 30 Fusion arriverà in un’unica variante, di colore nero e con 8/128 GB di memoria. I rumor suggeriscono che il chip a bordo sarà il Mediatek Dimensity 900U. Il prezzo in Europa sarebbe di 679 euro.

Infine, sempre una sola versione anche per Motorola Edge 30 Lite con a bordo probabilmente il SoC medio Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 8/128 GB di memorie, display pOLED da 6,28 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FHD+. Sul retro si troverebbero due fotocamere (64+13 MP) e nello schermo una da 32 MP.

Batteria da 4020 mAh con ricarica da 30 W e jack per cuffie da 3,5 mm completano la scheda tecnica. Il prezzo previsto è di 399 euro.

Motorola: il prezzo dei telefoni entry level

Per quanto riguarda la gamma economica, il Motorola G32, secondo le indiscrezioni riferite da @PassionateGeekz avrà a bordo il chip Unisoc T606 abbinato a un unico taglio di memorie 3/32 GB. Il display sarà LCD IPS da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione HD+.

Le fotocamere posteriori saranno tre, da 16 MP (principale), 2 MP (macro) e 2MP (profondità), mentre quella per i selfie sarà da 8 MP. La batteria sarà da 5000 mAh. Motorola G32 arriverà in Europa al prezzo di 229 euro.

E infine, il più economico di tutti sarà il Motorola E12, dispositivo di fascia bassissima con 2/32 GB in due colori: nero e bianco e che costerà solo 139 euro.