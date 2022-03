Switch off: il decoder compatibile con tutto è al minimo storico

Non sarà una bella giornata, per un numero difficilmente quantificabile di italiani, quella dell’8 marzo: è questo il giorno scelto dal Governo per fare entrare nel vivo lo Switch Off del digitale terrestre, con l’obbligo per le reti TV nazionali di passare dall’MPEG-2 all’MPEG-4. Non tutte le TV ancora in uso in Italia sono compatibili con il nuovo standard, così alcuni italiani potrebbero trovarsi con i primi nove canali impossibili da guardare.

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, LA7, TV8 e Nove, tra gli altri, passeranno alla nuova codifica. Per un periodo di tempo limitato i canali saranno ancora disponibili anche con la vecchia codifica MPEG-2 (sarà necessario cercarli dopo la posizione 500 del telecomando) ma, ormai, è chiaro: indietro non si torna, se non hai un impianto compatibile non vedi tutti i canali. Negli ultimi mesi abbiamo tutti imparato che la soluzione migliore è quella di comprare una Smart TV nuova, perché migliora la qualità di visione e perché ci permette di vedere tutto senza rischi. Ma è la soluzione più costosa, mentre comprare un nuovo decoder è quella più economica. Se poi il decoder è in offerta su Amazon, allora la convenienza è ancora più alta.

Decoder DVB-T2 Leebox: caratteristiche tecniche

Il decoder in questione è un prodotto molto piccolo, ma molto interessante, di Leebox. Misura appena 19x15x4 centimetri, ma ha tutto l’essenziale che ci serve per rendere compatibile la vecchia (anche vecchissima) TV con il digitale terrestre di seconda generazione.

Infatti, c’è sia la porta HDMI (per le TV più nuove) sia quella SCART (per le TV da museo). E’ in grado di decodificare i flussi video MPEG-2, MPEG-4, HEVC, H.265, anche con profilo colore a 10 bit, anche a risoluzione Full HD. In pratica è compatibile con tutto e può mostrare tutto su tutte le televisioni.

Ma non solo, perché grazie alla porta USB può riprodurre anche foto, audio e video caricati su una chiavetta e, ancora una volta, l’elenco dei formati supportati è veramente lungo: MKV, AVI, MPG, TS, MP4, VOB, MOV, DAT, SRT, SUB, BMP, JPEG, GIF, PNG.

In più: sempre grazie alla memoria USB esterna può registrare i programmi e metterli in pausa per poi riprenderli.

Decoder DVB-T2 Leebox: l’offerta Amazon

Il decoder DVB-T2 Leebox non è su Amazon da molto, ma ha già ricevuto una quarantina di recensioni positive (media 4 stelle su 5). Il motivo è semplice: ha un prezzo ottimo per le caratteristiche tecniche e le funzioni offerte.

Prezzo di 34,99 euro, che nelle ultime ore è sceso a soli 22,94 euro (-12 euro, -34%). Con un prezzo così è probabile che le scorte durino poco.

Decoder DVB-T2 Leebox – Alta compatibilità con tutti i codec – Registrazione programmi