L'umidificatore che comandi con la voce o lo smartphone è in offerta

Negli ultimi anni gli umidificatori a ultrasuoni hanno avuto una incredibile fortuna, anche perché sono passati da essere oggetti ingombranti, costosi e complicati da usare a quello che sono oggi: piccoli dispositivi che potrebbe usare chiunque. Nel frattempo si anche è diffusa l’idea che questi dispositivi siano veramente utili per una grande platea di persone.

Sia per la salute, perché una percentuale di umidità troppo bassa fa male al corpo (e in particolare alla gola), sia per il piacere di poter diffondere nella stanza il profumo degli olii essenziali. Se poi contiamo che l’aria secca può essere causata sia dal condizionatore in estate che dai riscaldamenti in inverno, si fa presto a capire perché oggi si vendano tanti umidificatori ad ultrasuoni. Chi volesse usarne uno, poi, ha anche due opzioni smart per farlo accendere e spegnere con un comando vocale o con una programmazione giornaliera: o lo collega ad una presa smart e lo lascia sempre acceso (sarà poi la presa ad accenderlo e spegnerlo) oppure ne compra uno Wi-Fi già compatibile con gli assistenti vocali.

Umidificatore ad ultrasuoni Smart Wi-Fi Switchbot

Un esempio di quest’ultima opzione è l’umidificatore ad ultrasuoni di Switchbot, con serbatoio da 3,5 litri. Non sono molti se lo si lascia acceso tutto il giorno (arriverà vuoto a sera, se impostato alla massima potenza), ma vanno bene per l’utilizzo per il quale è stato ideato: accensioni e spegnimento a comando vocale, o con programmazione.

In realtà questo umidificatore fa anche molto di più, perché è compatibile con lo standard IFTTT (If This Then That: se succede questo, allora fai quello). Tramite questo standard, se abbiamo un termoigrometro IFTTT in casa, possiamo anche fare in modo che l’umidificatore entri in funzione da solo non appena l’umidità relativa dell’aria scende sotto una determinata soglia.

Naturalmente il prodotto è accompagnato da una app, tramite cui controllarlo anche da remoto. Oppure lo possiamo collegare ad Amazon Alexa, Google Home, Apple HomePod e comandarlo con la voce come qualunque altro dispositivo smart compatibile con questi ecosistemi.

Umidificatore Wi-Fi Switchbot: quanto costa

Nonostante sia uno dei più evoluti tra gli umidificatori a ultrasuoni, che raramente hanno la connessione Wi-Fi e le funzioni smart, questo modello ha un prezzo molto basso: appena 32 euro. Al momento, però, è disponibile su Amazon con un coupon del 25% che fa scendere il prezzo a soli 24 euro (bisogna finalizzare l’acquisto per vedere lo sconto).

Umidificatore ad ultrasuoni Smart Wi-Fi Switchbot – Serbatoio da 3,5 litri