Il Prime Day inizia con il botto: tablet Amazon Fire HD in offerta

Il 21 giugno si entra nel vivo del Prime Day 2021, che è partito con super sconti da non perdere. Tra questi, ci sono gli sconti riservati ai prodotti Amazon che i clienti Prime non vorranno farsi scappare. Chi ha bisogno di un tablet, troverà interessanti i prezzi per Fire HD 8 e Fire HD 10.

Dopo il Prime Day 2020 lanciato in ritardo causa pandemia, Amazon ha deciso di anticipare il Prime Day 2021 al 21 e 22 giugno. Un evento di 48 ore di shopping con offerte a tempo e prezzi scontati su una vasta categoria di prodotti, tra cui non potevano mancare quelli del brand dell’e-commerce. Tra le offerte speciali riservate ai client Prime ci sono i prodotti a brand Amazon. Si va dagli smart speaker Echo Dot di 3° e 4° generazione, ai Fire Tv Stick e Fire TV cube per trasformare il televisore in una funzionale smart TV. Non mancano i tablet Fire di Amazon, dalla resistente scocca in plastica e l’autonomia prolungata per chi vuole navigare in rete, guardare un film in streaming o ancora leggere un libro. Ecco le caratteristiche per scegliere a un prezzo scontato il tablet Fire HD migliore per le proprie esigenze.

Iscriviti a Prime e non perdere nemmeno un’occasione del Prime Day 2021

Amazon Fire HD 10 in offerta: le caratteristiche

Amazon Fire HD 10 è il tablet targato Amazon dotato di display Full HD da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel. Il design riprende quello dei modelli precedenti ed è caratterizzato da una resistente scocca in plastica in parte riciclata, che lo rende solido e resistente alle cadute. Il tablet è equipaggiato con un processore octa-core da 2 GHz con 3 GB di RAM che garantisce prestazioni ottime e lo rende rapido e reattivo. La memoria interna è a scelta tra i tagli da 32 GB e 64 GB, espandibile fino a 1 TB con l’utilizzo di una scheda microSD.

La batteria certificata Energy Star garantisce un’autonomia fino a 12 ore e si ricarica via USB di tipo C. Inoltre, la ricarica completa si ottiene in meno di 4 ore utilizzando il cavo e il caricatore inclusi nella confezione. Il tablet supporta la connettività Wi-Fi e il Bluetooth 5.0. L’audio è Dolby Atmos e nel Fire HD 10 troviamo due pulsanti integrati per il volume, quello per l’accensione e spegnimento e il jack da 3,5 mm per le cuffiette. Non mancano due fotocamere: una sul retro da 5 MP e una frontale da 2 MP.

L’interfaccia grafica è quella proprietaria del sistema Fire OS basata su Android che permette di accedere alle principali app per lo streaming, sia dei servizi Amazon come Prime Video, Prime Reading e Prime Music, che di altri come Netflix, RaiPlay e Now. Il prezzo varia in funziona della dimensione della memoria interna e se si sceglie la versione con o senza pubblicità, ma con lo sconto del Prime Day è un affare da non perdere.

Tablet Amazon Fire HD 10

Amazon Fire HD 8 in offerta: le caratteristiche

Passiamo ora a Fire HD 8, il tablet entry level di Amazon con display IPS da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel. Anche in questo caso la scossa in plastica è particolarmente resistente e il peso di soli 355 grammi lo rende ideale da portare sempre con sé. Il processore è un quad-core da 2 GHZ con 2 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è a scelta tra 32 GB e 64 GB, sempre espandibile fino a 1 TB con microSD venduta a parte.

La batteria garantisce fino a 12 ore di autonomia e con il caricatore incluso si completa una ricarica in 5 ore. Per i suoi tablet, Amazon punta su un design essenziale e sulla scocca troveremo i pulsanti per il volume, il tasto di accensione, il jack stereo da 3,5 mm e la porta USB-C per la ricarica.

Il sistema operativo è sempre il Fire OS basato su Android, che supporta le principali app per lo streaming e l’intrattenimento: da quelle dei servizi inclusi nell’abbonamento ad Amazon come Prime Video, Prime Reading e Prime Music fino a Netflix, Spotify e Facebook. Il prezzo varia a seconda della versione scelta tra i due tagli di memoria, e la presenza o meno di annunci pubblicitari. Non resta che scoprire il prezzo speciale pensato per il Prime Day 2021.

Tablet Amazon Fire HD 8