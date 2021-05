Il tablet premium da 10 pollici con 100 euro di sconto

I tablet sono la sintesi perfetta tra un notebook e uno smartphone: indispensabili per guardare video e navigare in Internet grazie a un display ampio, ma con la leggerezza di un device mobile. Rispetto a uno smartphone, offrono prestazioni migliori tanto da sostituire l’uso quotidiano di un PC.

La diffusione dei tablet è iniziata nel 2010 quando Apple ha lanciato il suo primo iPad: un dispositivo equipaggiato con il sistema operativo mobile iOS e un ampio display da 9.7 pollici, ma con prezzi decisamente alti. Da allora, Apple ha puntato sugli iPad sviluppando il sistema operativo iPadOS e sempre più produttori da Samsung a Huawei hanno cominciato a produrre tablet, con caratteristiche adatte a ogni tipologia di uso e soprattutto a ogni fascia di mercato. Anche Amazon ha inserito tra i suoi prodotti i tablet Fire, device economici e adatti all’uso quotidiano. Ecco quindi come scegliere il tablet più adatto alle proprie esigenze e alle proprie tasche partendo dalle specifiche tecniche che non devono mancare.

Come scegliere il tablet più adatto

Sono diverse le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta del tablet più adatto alle proprie esigenze. Il primo passo da compiere nella scelta del tablet da acquistare è quello di definire quale sarà il suo uso principale. Chi vuole utilizzarlo come alternativa al PC avrà bisogno di un tablet di alta fascia, che garantisca prestazioni elevate e uno schermo ampio. Per chi invece ne fa un uso quotidiano nel tempo libero, sarà sufficiente un dispositivo di fascia medio-bassa che offra una buona qualità di immagine per vedere serie TV e film, così come una lunga durata della batteria.

Tra i fattori da valutare c’è quindi la dimensione del display, con la maggior parte dei tablet che parte da 7 pollici fino ad arrivare a 12 pollici: quasi lo schermo di un notebook. Il sistema operativo cambia a seconda del produttore: si va da iPadOS equipaggiato sugli iPad di Apple, Android per device tra cui Samsung o Asus, fino a sistemi operativi proprietari come Fire OS degli economici tablet di Amazon o Windows 10 dei Surface, più adatti per un uso lavorativo.

Altro fattore molto importante da valutare è la connettività: si potrà scegliere tra modelli che supportano il 4G, 5G oppure solo il Wi-Fi. Poi c’è lo spazio di archiviazione che solitamente è di almeno 16 o 32 GB, meglio se espandibile con una scheda microSD, da scegliere seguendo i consigli in questo articolo. Infine, bisogna valutare la capacità della batteria, affinché garantisca una buona autonomia che deve essere almeno di 5 o 6 ore a seconda dell’utilizzo che se ne fa.

Quanto costa un tablet?

Il prezzo del primo iPad, capostipite di tutti i tablet, era di 499 euro per la versione solo Wi-Fi e 599 euro per quella con connettività 3G. Da allora, la diffusione dei tablet è stata tale che il mercato è diviso in tre fasce. Si va dai tablet più performanti, validi sostituti dei PC anche per le operazioni più complesse come il video editing, il cui costo parte dai 400 euro per arrivare anche a 1400 euro. E’ il caso degli iPad Pro di Apple, dei Surface 7 di Microsoft e ancora dei tablet di alta fascia Galaxy Tab S7 e S7+ di Samsung.

Nella fascia media tra i 200 e i 400 euro, invece, si trovano validi tablet come iPad e i Galaxy S6, oltre che i ZenPad di Asus. Per chi cerca un tablet economico al di sotto dei 200 euro, invece, ci sono i Fire di Amazon, con il modello più costoso che arriva a circa 150 euro. Un’offerta da non perdere è quella sul Huawei MatePad T 10s, un device di fascia media che costa appena 149 euro grazie allo sconto di 100 euro su Amazon. Il MatePad T 10s offre un display da 10.1 pollici, 2 GB di RAM e memoria interna da 32 GB, connettività LTE e sistema operativo EMUI 10.

Huawei MatePad T 10s con display 10.1 in sconto,