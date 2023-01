Prezzo in picchiata su Amazon per il tablet che diventa un monitor

I tablet Android in vendita oggi non sono affatto tutti uguali: la prima differenza è tra dispositivi per l’intrattenimento e dispositivi professionali, e anche in queste due grandi categorie ci sono esempi di prodotti innovativi. Un esempio è il Lenovo Yoga Tab 13, un tablet professionale che se la batte con i top di gamma più recenti e che, allo stesso tempo, offre qualcosa che gli altri non hanno: è possibile usarlo come (ottimo) monitor aggiuntivo.

Il prezzo di questo gioiellino è alto, come le sue specifiche tecniche e come la quantità di nuove opportunità di utilizzo che offre. Per fortuna, però, adesso Lenovo Yoga Tab 13 è in sconto su Amazon.

Lenovo Yoga Tab 13 – Qualcomm Snapdragon 870 – Versione 8/128 GB

Lenovo Yoga Tab 13: caratteristiche tecniche

Lenovo Yoga Tab 13 ha lo chassis in metallo, completato sulla parte posteriore da un comodo cavalletto in acciaio che fa sia da piede di appoggio, sia da gancio per appendere il dispositivo a parete. Il tablet è compatibile con il pennino Lenovo Precision Pen e la tastiera, che si possono aggiungere in un secondo momento.

A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 870, decisamente potente, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. E’ dunque possibile usare più app contemporaneamente senza rischiare rallentamenti.

Il display di tipo LTPS misura 13 pollici, ha la risoluzione 2K (2.160×1.350 pixel), una luminosità di 400 nit e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Pregevole la presenza della doppia certificazione Dolby Vision e Netflix HD.

Lenovo Yoga Tab 13 ha una sola fotocamera anteriore da 8 MP utile per le videochiamate e per un punta e scatta ma sul retro non ci sono sensori fotografici poiché il tablet Lenovo Yoga Tab 13 è progettato per essere simile a un monitor mobile.

L’audio è ottimo, grazie ai 4 altoparlanti JBL, alla tecnologia Lenovo Premium Audio e alla compatibilità con il Dolby Atmos.

Le connessioni wireless disponibili sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2, poi c’è la porta micro HDMI da usare (con il cavo in dotazione) per trasformare questo tablet in un secondo monitor per un laptop o un PC desktop.

Infine, la batteria ha una capacità di 10.200 mAh e la ricarica è di 30W.

Lenovo Yoga Tab 13 Tablet: offerta su Amazon

Lenovo Yoga Tab 13 è dunque un prodotto particolarissimo, ben più di un tablet tradizionale. E’ in vendita in Italia da circa un anno con un prezzo di listino di 799,99 euro, non per tutti, ma giustificato dall’ottima scheda tecnica. Il prezzo si è poi stabilizzato a 615,63 e con lo sconto Amazon in corso è possibile acquistarlo a 559 euro (-9%, -56,63 euro). Questo è il prezzo minimo da quando Lenovo Yoga Tab 13 è in vendita su Amazon.

