Il tablet Samsung alla portata di tutti

Nel mondo dei tablet ci sono due nomi che fanno sognare gli utenti: Samsung e Apple. Il primo è riconosciuto come il produttore dei migliori tablet Android, il secondo è Apple e fa storia a sé, come ben sappiamo tutti. Entrambi, però, sono accomunati da una cosa: i loro prodotti costano, ben più della media del mercato.

A differenza della gamma tablet di Apple, però, quella di Samsung conta anche modelli più abbordabili e con un elevato rapporto prezzo/caratteristiche tecniche: stiamo parlando, ad esempio, del tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite. La gamma Galaxy Tab S, per chi non lo sapesse, è la migliore di Samsung, quella dalle caratteristiche più pregiate e dal prezzo superiore (al contrario della gamma Galaxy Tab A, più economica). Anche tra gli “S“, però, ci sono modelli appetibili per chi non ha un portafoglio molto pieno. E il Galaxy Tab S6 Lite è proprio quello a cui guardare se si sta cercando un tablet di ottima fattura, ma dal prezzo ragionevole. Ancor di più adesso, che è in sconto su Amazon nella sua versione WiFi con pennino S Pen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen

Il tablet Galaxy Tab S6 Lite è un modello lanciato da Samsung a metà 2020, ma si difende ancora molto bene nella sua categoria. Ha uno schermo da 10,4 pollici, con risoluzione 2.000×1.000 pixel e un processore Samsung Exynos 9611 a otto core, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione (espandibili con schedine microSD).

Ha una fotocamera frontale da 5 MP che può registrare video in Full HD e una posteriore da 8 MP, con HDR e autofocus. Ha una batteria da 7.000 mAh, con ricarica a 15 Watt di potenza. Viene venduto in due versioni: una solo Wi-Fi e una con slot per la SIM 4G.

Questo tablet è compatibile con l’ottimo pennino S Pen di Samsung, che troviamo anche su modelli di fascia superiore, ed è un dispositivo assolutamente adatto per lo smart working ma anche per l’intrattenimento domestico.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen: l’offerta

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, in versione Wi-Fi e con S Pen, è di 399,90 euro. Non sono pochi, ma si tratta di un buon dispositivo, con un ottimo pennino e tutte le garanzie del marchio Samsung.

Oggi, però, questo modello è in vendita su Amazon a soli 272 euro (-127 euro, -32%) ed è Amazon’s Choice fra i tablet Android.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen – Versione Wi-Fi 4/64 GB