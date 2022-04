Tado, il dispositivo per risparmiare sulla bolletta a metà prezzo: offerta mai vista

Da sempre, riuscire a risparmiare sulla bolletta della luce e del gas è uno dei temi che sta maggiormente a cuore degli italiani. Oggi ancor di più, visto che i rincari del prezzo dell’energia e del gas hanno portato, in alcuni casi, a raddoppiare o triplicare i costi per i consumatori italiani. Fortunatamente, la tecnologia corre in nostro soccorso grazie a dispositivi smart che aiutano a ottimizzare e tagliare i consumi domestici.

È il caso di Tado, termostato smart oggi tra le offerte top di Amazon, che sfrutta l’intelligenza artificiale per studiare le nostre abitudini e ottimizzare così l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti di casa. Un sistema avanzato, che consente di abbattere i consumi anche del 30% rispetto al solito. Un preziosissimo aiutante, dunque, che consentirà non solo di dare un generoso tagli ai costi per il riscaldamento, ma aiuterà anche a ridurre il nostro impatto sull’ambiente, con una gestione più oculata dei consumi e delle emissioni di gas serra.

Tado, termostato smart a intelligenza artificiale: caratteristiche e funzionalità

All’apparenza, Tado è uguale a qualunque altro termostato oggi in commercio: un piccolo parallelepipedo da montare a muro grazie al quale gestire le temperature dell’impianto di riscaldamento domestico. È all’interno della scatola in plastica translucida, però, che avviene la “magia": grazie all’intelligenza artificiale e al deep learning, Tado è in grado di studiare le nostre abitudini e apprendere quali sono le nostre preferenze. In questo modo sarà in grado di gestire autonomamente l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti, consentendo di risparmiare fino al 30% dei consumi.

Questa, però, non è che la “superficie" delle funzionalità smart che Tado offre ai suoi possessori. Il termostato può essere infatti gestito direttamente da app, indipendentemente dal fatto che ci troviamo in casa o a centinaia di chilometri di distanza. Potremo così scegliere di accendere i riscaldamenti prima di rientrare a casa da lavoro o controllare di averli spenti non appena siamo usciti per andare in palestra o a fare la spesa. Inoltre, Tado può rilevare se in casa ci sono persone o se sono state aperte delle finestre: se così fosse, invierà delle notifiche allo smartphone consigliando di spegnere il riscaldamento in una stanza o disattivarlo completamente.

Il termostato smart in offerta su Amazon consente anche di impostare diverse temperature nelle varie stanze di casa e valuta autonomamente la qualità dell’aria. A questo si aggiunge la possibilità di sincronizzarne il funzionamento con le previsioni meteo e, in caso di temperature anomale, attivare o disattivare i riscaldamenti di conseguenza.

Tado termostato smart offerta top su Amazon: sconto e prezzo

Il termostato smart di Tado lo troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre a un prezzo di 109,99€ grazie allo sconto del 50%. Il risparmio netto è di 110€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 22€ al mese. Il dispositivo viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochissimi giorni.

