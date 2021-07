Tag Heuer: in arrivo edizione limitata per Super Mario

Si era mimetizzata al punto da rimanere fuori dai radar di appassionati e bene informati la collaborazione tra Nintendo e Tag Heuer, e per questo è sembrata sorprendente. La partnership tra Super Mario ed uno dei brand più noti al mondo in fatto di orologi e accessori di lusso è stata ufficializzata con un tweet sul profilo ufficiale di Tag Heuer, poi ritwittato da Nintendo Europe.

Il cinguettio di Tag Heuer è breve ed ermetico, a certificare l’intenzione da parte di entrambe le aziende di accrescere l’attesa dei fan per una collaborazione sorprendente dall’esito per nulla scontato o prevedibile. Ma i pochi caratteri che precedono gli hashtag più esplicativi contengono diversi riferimenti a Super Mario: “Coming Super Soon! Power-up on July 13th". Il messaggio – o forse sarebbe più appropriato definirlo teaser – contiene un breve video in cui il logo Tag Heuer viene affiancato a quello di Super Mario insieme a colorazioni sgargianti e ad un jingle allegro che ricorda molto da vicino quelli dell’eroe di Nintendo. Nessun riferimento all’oggetto della collaborazione, solo l’invito a seguire cosa accadrà martedì 13 luglio e a registrarsi sul sito per rimanere aggiornati.

Sarà uno smartwatch? Difficile

Probabile che essendoci di mezzo Tag Heuer si tratti di un orologio in edizione limitata per i fan della saga Nintendo, ben più improbabile che possa trattarsi di uno smartwatch dal momento che Tag Heuer non ha nulla di simile in gamma.

Il link al sito Tag Heuer allegato al tweet riconduce ad una pagina del portale in cui svetta un conto alla rovescia di fianco ad un cofanetto rosso con i due iconici stilemi. Viene riportata la data del 15 luglio, per cui viene da pensare che iscrivendosi online “per accedere in esclusiva a questa edizione limitata" si guadagni il vantaggio di saperne di più con due giorni di anticipo, quindi il 13 luglio come scritto nel tweet.

La misteriosa novità sarà disponibile, come riporta il sito, all’interno del sito ufficiale Tag Heuer e nelle boutique selezionate dei Paesi interessati dall’iniziativa, tra i quali rientra l’Italia insieme a buona parte dell’Europa.