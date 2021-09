Tariffe Internet Casa: nel 2021 i prezzi aumentano, ecco come risparmiare

Attivare una nuova offerta Internet casa è da un lato facilitato dalla presenza di un numero maggiore di canali di vendita e dalle promozioni che si possono trovare online, mentre dall’altro potrebbe diventare complicato perché non sempre è facile riuscire a scegliere tra piani che, in apparenza, sembrano praticamente identici.

Al fine di comprendere al meglio come muoversi in un settore che è in continua evoluzione, è buona prassi tenere sotto controllo l’andamento delle offerte e dei trend, al fine di individuare le soluzioni più vantaggiose.

Vediamo quali sono stati i cambiamenti più significativi rispetto allo scorso anno e cosa sapere nel caso in cui si fosse interessati all’attivazione di una nuova offerta Internet casa.

Prezzi in aumento nel 2021: lo studio di SOStariffe.it

SOStariffe.it ha analizzato l’evoluzione delle principali offerte Internet casa disponibili in Italia nel corso dell’ultimo anno: è emerso che chi sottoscrive una nuova proposta in promozione, pagherà un canone mensile maggiore del 12% rispetto allo scorso anno.

Dal confronto con il mese di settembre 2020, emerge che mentre il canone mensile standard si è abbassato dell’11%, passando da una media di 30,5 euro a una di 27,1 euro al mese, il prezzo del canone mensile in promozione è aumentato. Oggi sono infatti previsti 24,6 euro in media al mese, mentre lo scorso anno il costo corrispondeva a 22 euro.

La differenza principale, rispetto al 2020, consiste comunque nel fatto che mentre prima il periodo promozionale non era ben definito (e poteva variare da un minimo di 3 mesi fino a un tempo indeterminato), le promozioni Internet casa di oggi prevedono dei periodi promozionali validi per sempre.

I cambiamenti più significativi del 2021

Oltre al costo del canone promozionale, ci sono anche altri elementi che hanno subito delle variazioni nel corso dell’ultimo anno. Per esempio, il costo di attivazione incluso nel canone è aumentato del 106%, raggiungendo i 156 euro (contro i 75 euro dello scorso anno). La ripartizione non avviene più in 15 mesi, ma in 24 mesi.

In alcuni casi, sono stati eliminati i vincoli e al posto del contributo di attivazione è stato inserito un costo da sostenere una tantum, nel momento in cui si sottoscrive l’offerta, e che non potrà essere rateizzato, pari in media a 51 euro.

Per quanto riguarda, invece, il costo del modem (che non è obbligatorio), c’è stata una riduzione del 36%: se lo scorso anno il suo valore era in media pari a 75 euro, oggi corrisponde a 48 euro.

Un cambiamento che ha caratterizzato la maggior parte delle offerte è stato poi rappresentato da un numero sempre maggiore di servizi di streaming TV che possono essere abbinati all’offerta Internet casa.

Promozioni Internet casa 2021: guida alle migliori offerte

Alla luce di quanto appena esposto, appare evidente come, nonostante gli aumenti che hanno contrassegnato il costo del canone in promozione, ci sono diverse opportunità disponibili in commercio con le quali è possibile risparmiare notevolmente su una promozione Internet casa.

Come anticipato nelle righe precedenti, oggi è davvero molto poco probabile trovare un’offerta che includa solo Internet. In genere, infatti, non è quasi mai prevista la sola connessione Internet casa illimitata, ma anche le chiamate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Ci sono, poi, altre novità che hanno caratterizzato nel corso degli ultimi mesi la maggior parte delle offerte Internet casa. In particolare, si tratta:

della possibilità di aggiungere delle promozioni di tipo mobile , che di solito prevedono offerte con Giga illimitati che non si possono attivare singolarmente;

della presenza di servizi legati all’intrattenimento, disponibili a un costo inferiore rispetto a quello che si pagherebbe nel caso della sottoscrizione singola.

Un altro punto di forza delle promozioni Internet casa attuali è rappresentato dai costi riservati ai già clienti mobile, che potranno accedere ai vantaggi della linea fissa a prezzi davvero molto convenienti.

Per quanto riguarda le velocità massime di connessione, oggi ci sono alcuni operatori che permettono di navigare fino alla velocità di 2,5 Giga in download, con la fibra di tipo FTTH. Tuttavia, considerato che la copertura in fibra ottica non è ancora disponibile su tutto il territorio italiano, si consiglia sempre di effettuare una verifica della propria copertura di rete, in modo tale da conoscere in anticipo quale tipologia di offerta si potrà attivare.

Questo passaggio risulta fondamentale: se ci si renderà conto di non essere raggiunti dalla fibra ottica, si potrà infatti valutare la sottoscrizione di una promozione di tipo FWA, la quale sfrutta la tecnologia fibra misto radio per raggiungere le zone più remote del Paese, che risultano ancora oggi scoperte.