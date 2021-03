Tariffe Internet Casa per DAD: come orientarsi tra le offerte e promozioni

La didattica a distanza (DAD) continua a essere la modalità con la quale gli studenti delle aree più colpite dall’emergenza coronavirus fuirscono, ogni giorno, delle lezioni scolastiche. Avere accesso a una connessione Internet stabile risulta in questo caso, ancor di più che in altri ambiti, fondamentale.

Da un lato è possibile affidarsi alle SIM dati con Giga inclusi, che però hanno un limite fondamentale: quello di avere un numero definito di Giga in base ai quali si rischia di restare senza connessione, specialmente nei casi in cui Internet venga utilizzato da tutta la famiglia.



Dall’altro conviene fare una scelta che possa essere un investimento anche per il futuro e che permetta di avere accesso a una connessione a Internet di tipo illimitato: per questo nella ricerca di tariffe Internet casa per la DAD conviene optare per una promozione di tipo flat.



A questo proposito, i passaggi da seguire sono sempre i seguenti:

effettuare un’ analisi comparativa delle offerte , per verificare quali sono le migliori soluzioni presenti sul mercato;

verificare la propria tecnologia di rete in modo tale da conoscere in anticipo quale tecnologia di rete si potrà attivare, tra fibra FTTH, FTTC e ADSL.

Nel primo caso, si potrà navigare fino a 1 Giga in download, nel secondo fino a 200 Mega e nel terzo fino a 20 Mega. Nell’ipotesi in cui non si fosse coperti né dalla fibra né dall’ADSL, si potrà attivare una promozione di tipo FWA (Fixed Wireless Access), le cui prestazioni sono ormai superiori a quelle della rete ADSL.

Un ulteriore consiglio consiste nel controllare se si ha la possibilità di usufruire del bonus PC e tablet, agevolazione riservata alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro e che scelgono di attivare una nuova offerta Internet casa per navigare ad almeno 30 Mega in download.

Vediamo di seguito quali sono le migliori tariffe Internet casa per DAD, con le quali sarà possibile risparmiare ancora di più nel caso in cui si decida di procedere con la loro sottoscrizione online.

WINDTRE Super Fibra

La proposta di WINDTRE per connettersi da casa in modo illimitato è Super Fibra, versione FTTH che può essere sottoscritta anche in FTTC e ADSL, al costo fisso mensile di 28,99 euro.

La promozione comprende anche:

il contributo di attivazione;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Giga illimitati per gli smartphone con SIM WINDTRE della famiglia;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Fastweb NeXXt Casa

L’offerta Internet casa per DAD di Fastweb si chiama NeXXt Casa e ha un costo fisso mensile di 29,95 euro: non comprende né vincoli né costi per la sua attivazione e permette di recedere in qualsiasi momento.

La tariffa comprende:

una connessione Internet casa illimitata, con la quale è oggi possibile navigare fino a 2,5 Giga in download nelle aree coperte, altrimenti la fibra di tipo FTTH raggiunge 1 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il costo di attivazione;

il modem FASTGate;

il servizio di assistenza clienti MyFastweb;

i servizi WOW.



La promozione Internet casa proposta da Fastweb potrà essere integrata dall’aggiunta di:

NOW TV Entertainment, gratuito per i primi 3 mesi e poi disponibile al costo di 9,99 euro al mese;

DAZN, gratuito per i primi 3 mesi e poi disponibile al costo scontato di 8,99 euro al mese (attivato singolarmente, avrebbe un costo di 9,99 euro al mese);

una SIM mobile, comprendente 50 Giga, chiamate illimitate e 100 SMS, con la quale si pagherebbe un totale di 34,90 euro al mese, 8,95 euro per la SIM e 25,95 euro per la promozione Internet casa.

Vodafone Internet Unlimited

La promozione Internet casa di Vodafone, Internet Unlimited, ha un costo di 29,90 euro al mese e non prevede vincoli contrattuali. Nel piano mensile sono inclusi:

la connessione a Internet in fibra ottica FTTH di tipo illimitato;

le chiamate gratuite e illimitate su tutto il territorio nazionale;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Questa tariffa Internet casa per DAD può essere integrata dall’aggiunta:

di una SIM dati con 150 Giga, al costo totale di 33,90 euro al mese;

di una SIM mobile con Giga, minuti e messaggi illimitati, al costo totale di 39,90 euro al mese (questa opzione prende il nome di Giga Family Infinito Edition).

TIM Super Fibra

La promozione Internet casa di TIM in fibra ottica FTTH (che si può attivare anche in versione FTTC e ADSL) ha un costo fisso mensile di 29,90 euro, nel quale sono inclusi:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload;

il modem TIM HUB+, incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che sono incluse soltanto nel caso di attivazione online;

TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale poter vedere contenuti dedicati a tutta la famiglia;

TIMUNICA, ovvero la possibilità per i clienti TIM mobile di poter disporre gratuitamente di Giga illimitati sui propria smartphone.

TIM Super Fibra potrà essere personalizzata con l’aggiunta di Mondo Intrattenimento, il quale include Netflix, Disney+, TIMVISION Plus e il decoder TIMVISION Box, al costo di 14,99 euro in più al mese.

Sky Wifi

Sky Wifi è la tariffa Internet casa per DAD proposta da Sky, disponibile al costo fisso di 29,90 euro al mese. Comprende:

la super fibra di Sky, con la quale navigare fino a 1 Giga in donwload e a 300 Mega in upload;

il modem Sky Wifi Hub intelligente;

le chiamate a consumo, al costo di 19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta.

Il piano base Sky Wifi potrà essere personalizzato con l’aggiunta di alcuni pacchetti Sky TV. Per esempio: