Tariffe mobile per le vacanze 2021: tanti giga in regalo per l'estate

Andare in vacanza e rimanere connessi è sempre più semplice oggi: gli operatori telefonici propongono, infatti, offerte con un numero sempre più elevato di Giga e con le quali navigare da mobile ovunque ci si trovi.

Vediamo quali sono le offerte speciali riservate da alcune compagnie telefoniche ai propri clienti (vecchi e nuovi) per l’estate 2021 e quali sono le migliori tariffe mobile sulle quali puntare in relazione al rapporto costi/Giga inclusi.

Giga Vacanza di Vodafone

La promozione Giga Vacanza dell’operatore Vodafone è stata pensata per i già clienti Vodafone, che hanno scelto la promozione Internet casa chiamata Internet Unlimited. In questo modo sarà possibile portare l’offerta Internet Unlimited anche in vacanza.

In cosa consiste questa promozione speciale che è possibile attivare gratuitamente dall’app My Vodafone? Nel ricevere 20 Giga a settimana per 2 settimane sulla proprio SIM Mobile Vodafone, con incluso l’utilizzo gratuito del telefono in modalità hotspot.

Questa promozione è compatibile con altre opzioni Giga che sono già attive sulla propria SIM: in questa evenienza, prima saranno consumati i Giga compresi nell’offerta Giga vacanza e solo in seguito quelli previsti dalla propria tariffa o da altre promozioni che sono state scelte in precedenza.

Promo 100 Giga con TIM

TIM ha pensato a una modalità con la quale, a partire dal 21 luglio 2021, i suoi clienti potranno ricevere la cosiddetta Promo 100 Giga. Di cosa si tratta? E come si fa, nello specifico, a otternerla?

Nella pratica, i clienti TIM che sceglieranno di attivare la ricarica automatica riceveranno 100 Giga di traffico dati al mese, per un periodo totale di 3 mesi: si tratta di un’occasione da cogliere al volo in vista della vacanze 2021, che per la maggior parte degli italiani corrispondono con il mese di agosto.

Questa promozione sarà attivabile sia online sia presso gli store fisici TIM entro il 23 luglio 2021. A questo proposito, si ricorda che questa offerta speciale non è cumulabile con ulteriori vantaggi riconosciuti in caso di domiciliazione di una tariffa.

In linea generale, la ricarica automatica è un grandissimo vantaggio che viene offerto da un numero sempre maggiore di compagnie telefoniche e del quale si consiglia di approfittare, essenzialmente per due motivi:

è pratico;

è economico, non comporta infatti costi aggiuntivi.

Offerte con Giga illimitati

Una delle tendenze che ha preso sempre più piede nel mondo della telefonia fissa è quella di associare a una promozione Internet casa una tariffa di tipo mobile, che di solito comprende Giga illimitati.

Per questo motivo, nel caso in cui si fosse alla ricerca di una nuova offerta per navigare da casa, si potrebbe sfruttare la combo fisso + Mobile e attivare delle promozioni a prezzi davvero molto interessanti.

Tra le migliori offerte del momento troviamo la Super Fibra di WINDTRE con opzione Unlimited Special, la quale ha un costo di 34,99 euro al mese e comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download;

il modem Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video;

l’assenza di costi di attivazione;

una SIM con Giga e minuti illimitati, e 200 SMS.

Alla promozione Internet casa di TIM, la Super Fibra, che si può attivare a un prezzo di partenza di 24,90 euro al mese oppure al costo fisso mensile di 29,90 euro, si potrà aggiungere l’opzione gratuita TIM UNICA, grazie alla quale si potrà disporre di Giga illimitati per tutta la famiglia.

Con Vodafone sarà invece possibile attivare il piano Vodafone Family Plan, disponibile al costo di 39,90 euro al mese e nel quale, oltre ai vantaggi della promozione Internet casa, si riceverà una SIM 5G con Giga, minuti e messaggi senza limiti.

Scopri di più sulle offerte fisso + mobile

Offerte di tipo all inclusive

Gli operatori di telefonia mobile si stanno invece muovendo tutti nella direzione delle offerte di tipo all inclusive, nelle quali sono previsti Giga, minuti e messaggi in quantità differenti a seconda dell’offerta selezionata.

Le proposte sono tante e anche diverse, ma in linea generale si è assistito a una riduzione del costo mensile a fronte di un aumento dei Giga inclusi e sono aumentate le offerte che possono essere attivate solo in caso di passaggio da un altro operatore.

In questo caso, considerato che le promozioni mobile tra le quali scegliere sono davvero tante, si consiglia di fare una valutazione, utilizzando possibilmente un comparatore online e prendendo in considerazione alcuni parametri, quali per esempio:

il costo mensile che si vuole spendere;

il numero di Giga totali che si vorrebbero avere;

la presenza di eventuali servizi extra;

la velocità di connessione: sono infatti disponibili diverse tariffe di tipo 5G, ma il livello di copertura non è ancora totale in tutto il Paese.

Confronta le migliori tariffe all inclusive