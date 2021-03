Tariffe telefonia fissa più convenienti di Marzo 2021

Le offerte Internet casa oggi sono quasi tutte di tipo all inclusive: prevedono non solo la connessione a Internet di tipo illimitato, ma anche le chiamate da numero fisso e alcuni servizi integrativi inclusi o da aggiungere pagando un prezzo extra (che è comunque scontato).

Quali sono le tariffe telefonia fissa più convenienti tra quelle disponibili a marzo 2021? Di seguito saranno presentati i risultati di un’analisi di tipo comparativo effettuata tramite il comparatore di offerte di SOStariffe.it: in particolare, si illusteranno i costi delle varie promozioni, il tipo di contratto offerto e i vantaggi ai quali si potrà avere accesso.

Prima ncora di passare alla descrizione delle offerte individuate, che sono quelle degli operatori TIM, WINDTRE, Vodafone, Fastweb e Sky, si ricorda di verificare la copertura della propria rete domestica prima di attivare una data promozione, in modo tale da conoscere in anticipo quale velocità si potrà raggiungere.

Tariffe telefonia fissa TIM

La promozione Internet casa proposta da TIM ha un costo di 29,90 euro al mese: si tratta di un’offerta tutto compreso, senza vincoli, che permette di recedere in qualsiasi momento. Nelle zone coperte dalla tecnologia di tipo FTTH, si potrà attivare TIM Super WiFi Special e navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 100 Mega in upload.

Nelle zone non coperte dalla fibra FTTH, si potrà optare per una connessione di tipo FTTC, la fibra misto rame con la quale navigare a 200 Mega in download, oppure l’offerta ADSL, che permette di raggiungere un massimo di 20 Mega in download.

La promozione TIM comprende:

Internet illimitato fino a 1 Giga in donwload;

le chiamate incluse verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito;

il WiFi certificato e Safe Web Plus;

TIMVISION;

il contributo di attivazione.

Chi è già cliente TIM su mobile potrà anche attivare l’opzione TIM UNICA, con la quale si potranno avere Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia e 6 mesi di Disney+. Al costo di 14,99 euro al mese si potrà aggiungere, invece, Mondo Intrattenimento, con il quale godere della programmazione di Netflix, Disney+ e TIMVISION Plus.

Tariffe telefonia fissa WINDTRE

WINDTRE propone la sua Super Fibra al costo di 28,98 euro al mese, nel quale sono inclusi:

una connessione a Internet illimitata, per navigare fino a 1 Giga in download nelle zone coperte;

le chiamate illimitate;

il modem incluso al costo di 5,99 euro al mese, che però non è obbligatorio come stabilito dalla normativa in vigore;

12 mesi di Amazon Prime Video.

La promozione di WINDTRE ha un costo di 28,98 euro al mese e non prevede alcun contributo di attivazione. Anche in questo caso è prevista un’opzione aggiuntiva di tipo mobile, con la quale si avranno subito a disposizione Giga illimitati ogni mese sui propri smartphone.

Tariffe telefonia fissa Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone, che può essere attivata nella versione fibra oppure in quella ADSL, ha un costo di 29,90 euro al mese e si chiama Internet Unlimited.

Include:

il costo di attivazione, la spedizione e l’eventuale disattivazione gratuita: si tratta, infatti, di una promozione senza vincoli di permanenza contrattuale;

Internet fino a 1 Giga in download;

3 mesi di DAZN;

le chiamate illimitate da telefono fisso;

il Modem con Wi-Fi Optimizer.

Aggiungendo pochi euro in più al mese, quindi al costo di 33,90 euro totali, si potrà aggiungere al piano Internet casa di base una SIM dati con 150 Giga che si potrà utilizzare per navigare quando ci si trova lontano da casa.

Attivando Giga Network Infinito Edition, invece, al costo di 39,90 euro al mese si avranno a propria disposizione i vantaggi di Internet Unlimited + una SIM mobile che comprende Giga, minuti e messaggi senza limiti.

Tariffe telefonia fissa Fastweb

Fastweb Nexxt Casa è un’offerta di tipo flat con la quale è possibile navigare (in alcune zone) alla velocità massima di 2,5 Giga in download: si tratta di un primato che in questo momento è riuscito a raggiungere soltanto Fastweb.

La promozione ha un costo di 29,95 al mese nel caso di attivazione online. Il piano mensile è senza vincoli e costi nascosti: nel caso in cui si decidesse di recedere si dovrebbe pagare soltanto un mese per la dismissione del servizio.

La promozione comprende:

lnternet illimitato alla velocità della fibra FTTH;

le chiamate illimitate;

l’assistenza Clienti MyFastweb;

il contributo di attivazione;

il modem FASTGate che, ricordiamo, non è obbligatorio. Se si disponesse già di un modem o se ne volesse comprare uno in autonomia, lo si potrebbe fare senza alcuna limitazione.

Come si può ben intuire dall’analisi delle offerte di altri operatori, uno dei trend che caratterizza le tariffe telefonia fissa consiste nell’associare un’offerta di tipo mobile. Nel caso di Fastweb è possibile attivare Nexxt Casa + Mobile al costo totale di 34,90 euro al mese (25,95 per l’offerta Internet casa e 8,95 per la SIM, che comprende l’accesso alla rete 5G, 50 Giga e minuti illimitati).

Si possono aggiungere anche:

l’abbonamento a DAZN, gratuito per 3 mesi e poi disponibile al costo di 8,99 euro al mese;

l’abbonamento a NOW TV Entertainment, gratuito per 3 mesi e poi disponibile al costo di 9,99 euro al mese.

Tariffe telefonia fissa Sky

Nonostante sia disponibile relativamente da poco tempo, la fibra di Sky, con la sua offerte Sky Wifi, è in grado di raggiungere già più di 1.500 città italiane e permette di navigare fino a un massimo di 1 Giga in download (a 200 Mega nel caso della promozione di tipo FTTC).

I vantaggi di Sky consistono nel mettere insieme la connessione Internet casa a uno o più pacchetti TV, a costi scontati. L’offerta Internet casa di base ha un costo di 29,90 euro al mese: aggiungendo 10 euro, quindi al prezzo di 39,90 euro al mese si potrà attivare Sky Wifi + Sky TV, offerta che comprende la programmazione di Sky TV, Sky HD e Sky Go Plus (con il quale si possono vedere i contenuti Sky anche quando non si ha accesso alla connessione).

Si consiglia di approfittare dei vantaggi online di questa offerta, che ha un costo in promozione per ben 18 mesi, al termine dei quali il costo totale diventerà pari a 54,90 euro al mese.