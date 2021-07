Tariffe telefonia mobile più convenienti: le promozioni dell'estate 2021

Se siete alla ricerca di una nuova offerta mobile per risparmiare, l’estate potrebbe essere il momento migliore per individuare la promozione più economica e per cambiare operatore o numero.

Nelle prossime righe saranno presentate le tariffe telefonia mobile più convenienti disponibili in questo momento, ricordando che alcune potranno essere attivate da tutti, mentre altre soltanto in portabilità da alcuni operatori.

Le tariffe telefonia mobile di Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE: in quanto tale la sua copertura è garantita in tutti in luoghi in cui prende la rete dell’operatore WINDTRE, ma la velocità di connessione non sarà mai la stessa.

Tuttavia, scegliere Very Mobile potrebbe essere molto conveniente, soprattutto per alcuni clienti. L’offerta più economica fra quelle disponibili ha un costo di 5,99 euro al mese ed è valida fino al 31 agosto con l’opzione giga 2X.

Il piano include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Al costo di 6,99 euro al mese (che diventano 7,99 euro al mese nel caso dei nuovi numeri) sarà possibile attivare Very 6,99 euro, offerta che comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

200 Giga di Internet.

Le promozioni di Very Mobile non prevedono costi né per la nuova SIM né per la loro attivazione.

Le tariffe telefonia mobile di Spusu

Spusu è un operatore virtuale che permette a qualsiasi tipologia di cliente di attivare le sue offerte, sia in portabilità, sia sui nuovi numeri. Con Spusu 50, al costo di 5,98 euro al mese, si potranno avere a propria disposizione:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

50 Giga di traffico mensile e fino a un massimo di 100 Giga di riserva.

Spusu 100, invece, è una promozione disponibile al costo di 9,99 euro al mese e che comprende:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

100 Giga di traffico mensile e fino a un massimo di 200 Giga di riserva.

Le tariffe telefonia mobile di ho. Mobile

ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone, il quale propone diverse offerte di tipo operatore attack (quindi che possono essere attivate soltanto da determinati clienti), a prezzi davvero molto convenienti.

Per esempio, la tariffa a disposizione al costo di 5,99 euro al mese e che comprende minuti e messaggi senza limiti, e 50 Giga di Internet, potrà essere attivata dai clienti che passano a ho. da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.

Gli stessi clienti potranno attivare, al costo di 7,99 euro al mese, una tariffa che comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Per i nuovi e per i clienti Kena Mobile sarà possibile optare per la promozione disponibile al costo di 8,99 euro al mese, la quale comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Le tariffe telefonia mobile di Kena Mobile

Parlando di convenienza e di operatori virtuali, sono consigliate anche le offerte di Kena Mobile, che è l’operatore virtuale di TIM e che ha riservato, ai nuovi numeri, una promozione disponibile al costo di 7,99 euro al mese, la quale comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet;

un contributo di attivazione una tantum pari a 4,99 euro.

Al costo di 9,99 euro al mese è invece possibile attivare una promozione valida per sempre e per tutti che include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Le offerte telefonia mobile di Iliad

Iliad, che oggi è il quarto operatore di telefonia mobile in Italia, propone delle offerte valide per tutti e per le quali è previsto un contributo una tantum pari a 9,99 euro e il 5G incluso nelle città che sono già state raggiunte da tale tecnologia di rete.

Al costo di 7,99 euro al mese sarà possibile attivare la promozione Iliad Giga 80 che comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet.

Al costo di 9,99 euro al mese, invece, sarà possibile optare per la tariffa Iliad Giga 120, la quale include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Le due offerte comprendono anche le chiamate internazionali verso più di 60 Paesi e minuti e Giga inclusi in roaming in Europa.

Le offerte telefonia mobile di Vodafone

L’operatore Vodafone ha lanciato delle offerte riservate a un target specifico: i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO potranno attivare la promozione Special 100 Digital Edition.

Tale tariffa comprende, al costo di 9,99 euro al mese:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Le offerte di telefonia mobile di TIM

Una promozione simile, ovvero riservata in portabilità unicamente ai clienti Iliad, PosteMobile e di altri MVNO, è stata ideata anche da TIM.

Si tratta di TIM Wonder Six, la quale ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende: