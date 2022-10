TCL 40 R 5G ufficiale: costa pochissimo

Lo smartphone TCL 40 R 5G è stato ufficialmente annunciato dal produttore e alcune delle specifiche del modello trapelate prima della presentazione hanno trovato conferma. L’idea alla base del nuovo smartphone è che questo possa fornire un buon supporto per il nuovo standard di connessione 5G, senza avere un prezzo troppo alto. Missione compiuta, visto che TCL 40 R 5G è, al momento, uno degli smartphone 5G più economici disponibili in Italia.

TCL 40 R 5G: caratteristiche tecniche

Ovviamente per avere uno smartphone dal prezzo accessibile, non ci troviamo di fronte a una dotazione tecnica "all’ultimo grido", ma neanche troppo basica. TCL 40 R 5G ha uno schermo da 6,6 pollici, con risoluzione HD e refresh rate di 90 Hz. L’azienda non specifica la tecnologia, ma si tratta certamente di un LCD e non di un OLED e, di conseguenza, il sensore delle impronte non è integrato sotto il display.

All’interno, lo smartphone può ospitare due SIM 5G fino a 1,6 Gbps, ed è dotato di un processore MediaTek Dimensity 700, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È possibile espandere lo spazio di archiviazione con una microSD fino a 1TB.

Il set di fotocamere è composto da tre obiettivi: quello principale è da 50 MP con apertura f/1.8, abbinato a un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 e a uno di profondità da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera selfie è da 8 MP con apertura f/2.0.

Degna di nota la batteria del TCL 40 R 5G che ha una capacità di 5.000 mAh che viene ricaricata con un caricatore da 15 W presente nella confezione. Completa la dotazione di connessioni disponibili: Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, USB-C e anche NFC.

TCL 40 R 5G arriva sul mercato con Android 12, ma il marchio garantisce almeno un altro aggiornamento di sistema. Quindi, (non si sa ancora quando) riceverà anche il nuovo Android 13 che alcuni produttori, tra cui Samsung e vivo, stanno già implementando su alcuni dei loro più recenti device.

TCL 40 R 5G: prezzo e disponibilità

In Italia TCL 40 R 5G è già disponibile, ma al momento solo tramite gli operatori TIM e WindTre, al prezzo di 239,90 euro. Non sappiamo ancora se questo modello sarà venduto, in futuro, anche tramite i tradizionali canali.