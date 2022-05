TCL: la Smart TV 55 pollici 4k ora costa pochissimo

Cinquantacinque pollici, cioè 140 centimetri: è questa la dimensione ideale per molti amanti dell’home theater in cerca di una Smart TV 4K. Una diagonale certamente grande, ma non eccessiva, una sorta di “taglio medio" (insieme a quello da 50 pollici) che trova spazio nella maggior parte dei salotti italiani. Facendo una gran figura.

Tutti i produttori di Smart TV, in questo periodo storico, hanno almeno un modello da 50-55 pollici (spesso entrambi) e questi dispositivi vanno a ruba proprio perché sono molto grandi ma non troppo. Anche TCL ha diversi modelli di Smart TV da 55 pollici, in particolare quelli delle due serie C72 e C72+. Si tratta di due serie quasi identiche, che differiscono per il design e per il fatto che la C72+ ha il refresh rate a 120 Hz, mentre la C72 si ferma a 60 Hz. Ma la C72 è più economica, specialmente adesso che è in sconto su Amazon ed è arrivata al prezzo minimo storico.

TCL 55C721: caratteristiche tecniche

La Smart TV TCL 55C721 è un modello da 55 pollici, risoluzione 4K e pannello LCD Quantum Dot (QLED). La frequenza di aggiornamento dello schermo si ferma a 60 Hz, ma è un problema solo per i videogiocatori più incalliti ai quali, tuttavia, questo modello offre comunque la tecnologia ALLM.

A migliorare la qualità delle immagini ci pensano l’HDR10+ e il Dolby Vision, elaborati dal processore IPQ 2.0 Engine, a migliorare l’audio, riprodotto da 2 speaker da 10 watt ciascuno, ci pensano Dolby AC4, Dolby TrueHD, Atmos. L’equalizzazione è invece firmata da Onkyo.

Ricca la dotazione di porte: 2 HDMI 2.0b, 2 USB, una porta di rete LAN, una uscita ottica digitale, la presa per le cuffie e il WiFi. La parte smart è gestita da Android TV 11, quindi nessun problema con le app di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, né con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

TCL 55C721: l’offerta Amazon

La TCL 55C721 è dunque una TV da 55 pollici adatta allo spettatore medio, che cerca generose dimensioni, un sistema smart universale e facile da usare, una buona qualità video e un ottimo rapporto tra prezzo e qualità. E, infatti, costa poco.

Il prezzo di lancio italiano di TCL 55C721 era infatti di 799 euro, l’anno scorso, poi scesi stabilmente a 699 euro. Oggi, però, costa molto di meno ed è al minimo storico: 399,99 euro.

TCL 55C721 – Smart TV QLED 55 pollici 4K – Android TV