TCL lancia due nuove cuffiette wireless: cancellazione del rumore a prezzo bassissimo

Di cuffiette wireless in commercio ce ne sono parecchie, ma poche sono in grado di tener testa al rapporto qualità prezzo delle nuove cuffiette wireless di TCL, MOVEAUDIO S108 ed S180. Nonostante il prezzo di listino allettante, le due riescono magicamente a offrire una dotazione quasi sconosciuta alla concorrenza.

Le nuove cuffiette wireless di TCL hanno delle caratteristiche ottime in rapporto al prezzo di vendita. Entrambe, peraltro, possiedono le certificazioni IP54 e IPX4 che garantiscono protezione contro polvere e liquidi, intesi come schizzi di modesta entità. Non le si possono immergere in acqua, per intenderci, ma del resto sono protetti contro il sudore o l’acqua piovana, il che è di fatto l’unica cosa che conta alla luce del loro utilizzo, nonché una dotazione fondamentale durante le attività sportive. Ecco il prospetto completo delle caratteristiche delle nuove TCL MOVEAUDIO S108 ed S180.

Come sono fatte le nuove cuffiette TCL

Il modello più economico dei due, TCL MOVEAUDIO S108, possiedono la tecnologia ENC, da non confondere con la più “pregiata" (e costosa) ANC. Grazie ad ENC, i TCL MOVEAUDIO S108 riescono ad isolare la voce di chi chiama dai rumori ambientali, in modo da trasferire all’interlocutore la prima e non i secondi. In altre parole, la promessa è che con S108 si possa parlare ovunque, anche negli ambienti più rumorosi, trasferendo all’interlocutore solo la nostra voce.

In fatto di connettività, i TCL MOVEAUDIO S108 possiedono il Bluetooth 5.0, che garantisce una trasmissione quasi istantanea tra lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo con Bluetooth che riproduce qualcosa e le cuffiette wireless, per evitare fastidiosi ritardi tra ciò che visualizza lo schermo e ciò che invece “sente" l’orecchio. La batteria integrata negli auricolari è capace di offrire fino a 6 ore di ascolto, mentre considerando anche la custodia di ricarica con USB-C si arriva ad un’autonomia complessiva di 20 ore circa.

Il modello più dotato ma pur sempre economico TCL MOVEAUDIO S180 possiede, oltre alle caratteristiche già elencate per gli S108, dei trasduttori dinamici da 10 millimetri e soprattutto la cancellazione attiva dei rumori ANC, che permette di isolarsi da ambienti rumorosi durante l’ascolto musicale o la visione di un film e Serie TV. C’è anche la modalità Trasparenza, che all’occorrenza permette di riportare e amplificare in cuffia i rumori circostanti, funzionalità utile ad esempio per parlare con qualcuno senza dover necessariamente sfilare gli auricolari.

A tal proposito va menzionata la funzione Smart Wearing Detection, che interrompe l’ascolto nel momento in cui si sfila una delle cuffiette dall’orecchio. Rispetto al modello più economico, i TCL MOVEAUDIO S180 migliorano anche l’autonomia: si va dalle 6 ore massime delle sole cuffiette (5 ore con ANC on) alle 30 ore complessive offerte dalla combinazione con la custodia di ricarica (28 ore con ANC on).

Quanto costano le nuove cuffiette TCL

Come anticipato, le nuove cuffiette wireless TCL sono estremamente economiche. Si parte dai 29,99 euro necessari per TCL MOVEAUDIO S108 in colorazione Pearl White ai 59,99 euro per TCL MOVEAUDIO S180, con queste ultime disponibili anche nella colorazione Ore Black.