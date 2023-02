Telecamera di sicurezza, su Amazon è praticamente in regalo: da comprare subito

In questi primi giorni di febbraio su Amazon sono tornati in offerta tanti dei prodotti commercializzati dall’azienda statunitense. Abbiamo già parlato delle Fire TV Stick, le chiavette multimediali che tanto successo hanno riscosso in questi anni. Oggi è il turno delle telecamere di sicurezza Blink, dispositivi altrettanto amati e che troviamo su Amazon in offerta con sconti mai visti prima e che raggiungono fino il 48%.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui,

-> Clicca qui, OfferteDcasa -> Clicca qui.

In promo troviamo diversi modelli, a partire dalla Blink Mini, la videocamera IP lowcost di piccole dimensioni per l’interno. Nonostante il prezzo alla portata di tutti, ha caratteristiche top e assicura riprese in alta definizione. Altra telecamera disponibile sempre in offerta è la Blink Outdoor per l’esterno: impermeabile, facile da montare e con una batteria che dura fino a due anni. E per chi vuole risparmiare ancora di più troviamo sempre in offerta il bundle che comprende entrambe le telecamere e che è disponibile con uno sconto top del 48%.

Blink Mini

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Telecamere Blink: caratteristiche e funzionalità

Le telecamere Blink di Amazon sono tra le migliori per rapporto qualità-prezzo. Ottime caratteristiche, sono semplici da utilizzare e soddisfano anche i più esigenti. Blink ha realizzato diversi modelli in base all’utilizzo che se ne deve fare. Vediamo le funzionalità.

La Blink Mini è la telecamera per l’interno che ti permette di controllare cosa avviene in casa ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Dimensioni mini che permettono di posizionarla dove si vuole. Immagini in alta definizione (1080p), avvisi in tempo reale grazie ai sensori di movimento e puoi controllare in ogni istante cosa accade in casa grazie alla funzione Live View. Disponibile anche l’audio bidirezionale per parlare con le persone presenti nell’abitazione. È anche compatibile con Alexa e puoi controllare tramite i comandi vocali. Si installa in pochissimi minuti e comincia subito a funzionare.

La telecamera Blink Outdoor, invece, come si intuisce dal nome è pensata per l’esterno. Resiste alle intemperie e ha una batteria che dura fino a due anni (funziona con due batterie al litio AA). Le immagini sono in alta definizione e i sensori catturano ogni movimento che avviene nella zona circostante l’abitazione (si viene anche avvisati tramite una notifica sullo smartphone). Come nel caso della Blink Mini, anche questo modello è compatibile con Alexa e lo si può gestire da remoto. Puoi controllare cosa avviene in tempo reale grazie alla funzione Live View presente sull’app.

Telecamere Blink in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tre promo speciali pensate appositamente per voi. Le telecamere Blink di Amazon sono disponibili in offerta con uno sconto spaziale. Per chi vuole spendere poco troviamo la Blink Mini a un prezzo di 26,24€, con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Sconto che sale al 40% per la Blink Outdoor, disponibile a un prezzo di 59,99€.

L’offerta più interessante, però, riguarda il bundle che comprese sia la Blink Mini sia la Blink Outdoor. Acquistando questa speciale confezione si spende solamente 69,99€, grazie allo sconto del 48%. Si tratta di un risparmio di quasi 20€ rispetto all’acquisto separato. Insomma, tante offerte per ogni esigenza: bisogna solamente essere velocissimi nell’approfittarne.

Blink Mini

Blink Outdoor

Blink Outdoor + Blink Mini

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram