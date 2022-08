Le videocamere di sicurezza di Amazon costano pochissimo: offerta incredibile

Dopo una lunga estate iniziata a metà luglio, su Amazon sono tornate finalmente in offerta le videocamere Blink, l’azienda specializzata in sicurezza e di proprietà dello stesso colosso che fa capo a Jeff Bezos. Le videocamere Blink sono da sempre uno dei prodotti più venduti sul sito di e-commerce e il loro successo è dovuto a diversi fattori: un ottimo prezzo, una buona qualità delle componenti e soprattutto la compatibilità immediata con tutti gli altri dispositivi Amazon, a partire dagli smart speaker Echo. Di telecamere Blink sono disponibili diversi modelli, pensati sia per l’interno sia per l’esterno dell’abitazione.

Oggi troviamo in offerta a un prezzo interessantissimo sia la telecamera Blink Mini, pensata per l’interno della casa, sia la videocamera di sicurezza Blink Outdoor che, come si può intuire dal nome, è pensata per l’esterno. Le due promozioni sono interessantissime: la Blink Mini è il modello più economico disponibile sul mercato e costa meno di 30€, mentre la Blink Outdoor la troviamo disponibile con uno sconto di addirittura il 35%. L’offerta dura ancora un paio di giorni, a meno che le scorte non finiscano in anticipo. Le telecamere possono anche essere pagate a rate a tasso zero.

Telecamera di sicurezza Blink Mini e Blink Outdoor: le caratteristiche

Una videocamera per ogni esigenza. Blink Mini e Blink Outdoor sono due videocamere di sicurezza completamente differenti, così come è differente il loro scopo. Andiamo per gradi e descriviamo in breve le loro caratteristiche.

La Blink Mini è una videocamera molto piccola e pensata per l’interno. Può essere posizionata in cucina oppure in salotto per controllare che tutto vada bene e che nessun malintenzionato sia entrato in casa. Assicura immagini in alta definizione e vi avvisa ogni volta che viene rilevato un movimento sospetto.

La Blink Outdoor, invece, è pensata appositamente per l’esterno dell’abitazione ed è in grado di resistere alle intemperie. Anche in questo caso troviamo un sensore fotografico che riprende in altissima definizione e un sistema che vi avvisa quando c’è qualche movimento anomalo.

Ci sono anche alcune caratteristiche che le accomunano, come la presenza dell’audio bidirezionale (si può utilizzare la telecamera per parlare direttamente con i propri familiari che sono in casa) e la semplicità di utilizzo. Per montarla e impostarla (la configurazione guidata avviene tramite l’app di Alexa) bastano pochissimi minuti. Altra funzione molto utile è la possibilità di controllare in tempo reale cosa accade in casa tramite l’app dello smartphone.

Per salvare i video localmente è necessario acquistare un accessorio extra (il Sync Module 2), oppure iscriversi al servizio cloud di Blink (inizialmente gratuito, poi diventa a pagamento).

Videocamere di sicurezza Blink in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Doppia promo per un doppio prodotto. Se siete interessati all’acquisto delle telecamere Blink, ecco una tabella riassuntiva con i relativi prezzi e sconti.

Blink Mini – 27,99€ con uno sconto del 20%

– 27,99€ con uno sconto del 20% Blink Outdoor – 64,99€ con uno sconto del 35%

Per entrambi i modelli c’è la possibilità del pagamento a rate a tasso zero. Essendo dispositivi di Amazon la disponibilità è immediata, così come la consegna.

