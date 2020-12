Telefonia mobile a Natale 2020: le promozioni del momento

Attivare una nuova tariffa di telefonia mobile nel periodo delle festività natalizie conviene sempre: gli operatori propongono infatti alcune promozioni disponibili a un prezzo più ridotto rispetto a quello canonico, che in genere prevedono anche Giga, minuti e messaggi in più.

Il Natale 2020 sarà, come tutto l’anno, un momento molto particolare: a causa della zona rossa in vigore in tutta Italia si dovrà, infatti, trascorrere le feste in casa e disporre di un abbonamento per la telefonia mobile che permette di chiamare gratuitamente e di connettersi a Internet anche in modalità hotspot è un vantaggio al quale sarebbe meglio non rinunciare.

Per scovare quali sono le migliori offerte telefonia mobile di Natale 2020 si può utilizzare un comparatore di tariffe, come quello disponibile sul portale SOStariffe.it. Di seguito sarà presentata un’analisi comparativa che è stata svolta grazie all’uso di tale comparatore.

Le offerte degli operatori virtuali

Le prime proposte che sono state analizzate sono quelle commercializzate dagli operatori virtuali, le quali si caratterizzano solitamente per una maggiore convenienza dei piani; il motivo è dovuto al fatto che non devono sostenere costi infrastrutturali.

Le migliori proposte degli MVNO a Natale 2020 sono quelle di Very Mobile, PosteMobile, Spusu, Kena Mobile e Fastweb Mobile: analizziamo di seguito quali sono gli elementi che le contraddistinguono, per capire meglio come scegliere quella giusta.

Very Mobile

Very Mobile propone un’offerta al costo di 4,99 euro al mese, che è riservata soltanto a chi effettua il passaggio da Iliad, PosteMobile e altri MVNO. Nell’abbonamento mensile sono inclusi 30 Giga, oltre che chiamate e messaggi illimitati. Per i clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO è stata pensata anche una promozione che comprende 100 Giga e minuti e messaggi senza limiti, al costo di 6,99 euro.

PosteMobile

PosteMobile propone un’offerta al costo di 4,99 euro, con 10 euro di ricarica inclusi e 20 euro una tantum per l’attivazione, con la quale si potrà disporre di 10 Giga e di minuti e SMS illimitati. In alternativa, si potrà optare per l’offerta CREAMI RELAX100, che include 80 Giga e minuti e SMS illimitati.

Spusu

Anche Spusu e Kena Mobile propongono delle promozioni di Natale di tipo all inclusive. Spusu ha pensato a due tariffe con costi e servizi differenti:

• Spusu 50, disponibile al costo di 5,98 euro, la quale comprende 50 Giga (+100 Giga di riserva), 2.000 minuti e 500 SMS;

• Spusu 100, disponibile al costo di 9,99 euro, la quale comprende 100 Giga (+200 Giga di riserva), 2.000 minuti e 500 SMS. Le due promozioni prevedono il costo una tantum della SIM di 9,90 euro.

Kena Mobile

Mentre le promozioni di Spusu possono essere attivate da tutti, diverso è il caso di Kena Mobile, che propone offerte a prezzi differenti a seconda di quello che è il proprio operatore di provenienza.

Per esempio, la tariffa Kena 5,99 Flash ha un costo di 5,99 euro, ma solo nel caso in cui venga attivata in portabilità dai clienti provenienti dagli operatori Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb, One Mobile, Digi Mobile, e così via.

La promozione include:

• 70 Giga di Internet;

• minuti illimitati;

• messaggi illimitati.

In alternativa, chi ha un’offerta con un operatore MVNO può attivare una tariffa che ha un costo mensile di 7,99 euro e che comprende chiamate e messaggi illimitati e 50 Giga di traffico mensile.

Fastweb Mobile

L’offerta per la telefonia mobile proposta da Fastweb, ovvero Nexxt Mobile, ha un costo di 8,95 euro al mese e comprende:

• 50 Giga;

• chiamate illimitate;

• 100 SMS.

Questa promozione, che include servizi quali Richiama, Ti ho cercato, Segreteria telefonica e controllo del credito, è molto conveniente soprattutto nel caso in cui venga attivata insieme alla promozione Internet casa, Fastweb Casa, che ha un costo di 29,95 euro al mese. In questo caso, l’offerta complessiva – Fastweb Casa + Mobile – avrebbe un costo scontato di 34,90 euro al mese.

Le offerte degli operatori tradizionali

Come si evince dalla lettura dei paragrafi precedenti, le offerte telefonia mobile di Natale 2020 degli operatori virtuali hanno costi davvero molto bassi, ma nel momento in cui si dovesse scegliere di attivarle, si potrebbe andare incontro a due inconvenienti.

Il primo è rappresentato dal fatto che la maggior parte di gestori virtuali propongono offerte di tipo “operator attack”, che possono essere attivate in portabilità soltanto nel caso di passaggio da determinati operatori.

Il secondo è legato alla velocità di rete: nonostante a livello di copertura gli MVNO garantiscano gli stessi livelli degli operatori tradizionali, lo stesso non si può di certo dire per la velocità di rete, che è, invece, inferiore.

Per questo motivo, oltre alle promozioni degli operatori virtuali, è bene considerare anche alcune delle migliori offerte degli MNO, in particolare quelle proposte da Iliad e da TIM. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Iliad

Grazie alla convenienza e alla trasparenza delle sue proposte, Iliad è diventata in pochissimo tempo il quarto operatore di telefonia mobile in Italia.

La sua offerta di punta si chiama Iliad Giga 50, ha un costo di 7,99 euro al mese (più un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM) e comprende 50 Giga, minuti e SMS illimitati.

La vera rivoluzione di questa promozione è la seguente: può essere attivata da tutti, sia in portabilità, sia per l’attivazione di un nuovo numero.

TIM

Anche TIM, storico operatore di telefonia mobile in Italia, si è adeguata ai cambiamenti del mercato della telefonia mobile, attivando una serie di offerta di tipo operator attack, disponibili a prezzi molto bassi.

Ne fanno parte:

• TIM Wonder Two, che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet e chiamate illimitate. Prevede un costo della SIM pari a 25 euro e può essere attivata solamente dai clienti Coop Italia e Tiscali;

• TIM Wonder One, che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 70 Giga di Internet e chiamate illimitate. Prevede un costo della SIM pari a 25 euro e può essere attivata solamente dai clienti Iliad e PosteMobile;

• TIM Wonder, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet e chiamate illimitate. Prevede un costo della SIM pari a 25 euro ed è riservata ai clienti ho. Mobile e Lyca Mobile Plus.