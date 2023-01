Telefonia mobile: come risparmiare sulla bolletta senza rinunciare ai servizi

Sono tante le offerte per la telefonia mobile con le quali è possibile risparmiare rispetto a una promozione attivata anche solo un anno fa. I costi delle tariffe mobile, infatti, sono diminuiti sempre di più.

Alla riduzione dei costi, si è aggiunto anche l’ampliamento dei servizi inclusi, in particolare del numero di Giga che si possono avere a propria disposizione ogni mese, navigando dallo smartphone o anche da altri device, grazie alla funzione hotspot.

Se il proprio obiettivo per il nuovo anno è quello di risparmiare, ridurre il costo speso per la telefonia mobile e, allo stesso tempo, migliorare il proprio bundle mensile, ci sono alcune promozioni che si possono valutare.

Telefonia mobile: dalle offerte a consumo a quelle all inclusive

Un tempo le offerte mobile erano tutte a consumo: spendevi soltanto per quello che effettivamente consumavi. Minuti di chiamate e SMS, principalmente. Le tariffe mobile si sono poi evolute.

Oggi si parla di offerte tutto compreso, ovvero di promozioni che hanno un costo fisso da pagare ogni mese, nel quale sono inclusi dei servizi, ovvero minuti, messaggi (a volte anche illimitati) e un determinato numero di Giga.

Analizzando le diverse offerte disponibili sul mercato italiano della telefonia mobile, si possono individuare diverse promozioni che hanno un costo inferiore ai 10 euro al mese, con le quali si possono avere più di 100 Giga (in alcuni casi, anche in 5G).

Un tempo questi costi erano tipici delle offerte degli operatori virtuali, ma le cose sono cambiate ancora una volta in quanto anche gli operatori tradizionali possono offrire delle promozioni a meno di 10 euro al mese.

Telefonia mobile: le offerte operator attack

Un trend che si è diffuso sempre di più, sia tra gli operatori tradizionali, sia tra quelli virtuali, è rappresentato dalle cosiddette offerte operator attack, ovvero che possono essere attivate soltanto dai clienti di determinati operatori.

Vediamo allora quali sono le migliori offerte di questo tipo per risparmiare sui costi della telefonia mobile senza dover rinunciare ai servizi ritenuti oggi fondamentali, che, in alcuni casi, non prevedono né il contributo per l’attivazione né il costo della nuova SIM.

Migliori offerte telefonia mobile per risparmiare Servizi inclusi ho. Mobile a 6,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e di altri operatori virtuali chiamate senza limiti

messaggi senza limiti

100 Giga Kena Mobile a 6,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, PosteMobile e di altri operatori virtuali, oppure sui nuovi numeri chiamate senza limiti

500 SMS

130 Giga Very Mobile a 6,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, PosteMobile e di altri operatori virtuali, chiamate senza limiti

messaggi senza limiti

100 Giga È previsto un buono Amazon del valore di 10 euro Kena Mobile a 7,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, PosteMobile e di altri operatori virtuali, oppure sui nuovi numeri chiamate senza limiti

500 SMS

150 Giga ho. Mobile a 7,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, Coop Voce, Kena Mobile e di altri operatori virtuali chiamate senza limiti

messaggi senza limiti

150 Giga TIM Wonder Five a 7,99 euro al mese dedicata ai clienti di alcuni operatori virtuali In questo caso, è previsto un contributo una tantum per la nuova SIM pari a 25 euro chiamate senza limiti

messaggi senza limiti

70 Giga Kena Mobile a 9,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, PosteMobile e di altri operatori virtuali, oppure sui nuovi numeri chiamate senza limiti

1.000 SMS

230 Giga ho. Mobile a 9,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, Coop Voce e di altri operatori virtuali chiamate senza limiti

messaggi senza limiti

200 Giga

Come si evince dalla tabella, per le offerte degli operatori di tipo MVNO non sono previsti costi di attivazione nel caso di portabilità, né per la ricezione della nuova SIM. Con TIM, invece, ci sono.

Lo stesso vale per un altro operatore tradizionale, ovvero Iliad, per le cui offerte mobile è previsto un contributo una tantum per l'attivazione di 9,99 euro.