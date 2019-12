Telefonia mobile, weekend di offerte low cost: le 5 da non perdere

Il Black Friday è finito ma le offerte continuano. Anche il settore di telefonia mobile offre una lunga serie di offerte low cost per sfruttare al massimo il proprio smartphone andando a ridurre, notevolmente, il canone mensile della propria tariffa. Cambiare operatore conviene sempre di più grazie alle tante offerte che, a partire da appena 4,99 Euro al mese, permettono di dare un netto taglio alle spese.

Come vedremo di seguito, spulciando i listini e le promozioni degli operatori è facile individuare tariffe molto vantaggiose da attivare, già in questo week end, per massimizzare il risparmio senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e, soprattutto, GB di traffico dati.

Ecco quali sono le 5 offerte low cost più convenienti di questo week end.



Creami Wow Weekend di PosteMobile

Sino a domenica 8 dicembre è possibile attivare l’offerta speciale Creami Wow Weekend di PosteMobile, la tariffa promozionale che, attualmente, è la soluzione “tutto compreso” più conveniente tra le tante offerte del mercato di telefonia mobile.

Ecco tutti i dettagli di Creami Wow Weekend:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

10 GB di traffico dati in 4G;

In roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS illimitati oltre a 1.6 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi di alcun tipo

canone di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e con i servizi extra “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 disponibili senza costi aggiuntivi

Creami Wow Weekend di PosteMobile è disponibile, esclusivamente tramite attivazione online tramite il sito di PosteMobile, sino a domenica 8 dicembre. L’offerta è attivabile sia dagli utenti che richiedono la portabilità del numero di cellulare da un qualsiasi altro operatore che da chi vuole attivare un nuovo numero di telefono.

Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi voce ed Internet. A differenza di altri provider virtuali, come ho. e Kena Mobile, la velocità del 4G di PosteMobile non presenta limitazioni stringenti in quanto gli utenti hanno la possibilità di navigare sino a 150 Mps in download e sino a 50 Mbps in upload.

Per attivare Creami Wow Weekend di PosteMobile è necessario affrontare una spesa iniziale di 15 Euro che comprende:

15 Euro di credito telefonico da utilizzare per il pagamento dei primi tre mesi dell’offerta

Attivazione dell’offerta e contributo SIM

Spedizione della SIM tramite Poste Italiane all’indirizzo fornito in fase di registrazione

Per attivare l’offerta è sufficiente eseguire una rapida procedura di sottoscrizione online che richiede la disponibilità di un documento di identità dell’intestatario della SIM e, in caso di passaggio da altro operatore, il codice seriale della SIM (facilmente individuabile scaricando un’app specifica dallo store senza la necessità di togliere la SIM dal cellulare.

Come sottolineato in precedenza, per attivare Creami Wow Weekend di PosteMobile è necessario completare la procedura di sottoscrizione online entro domenica 8 dicembre.

Giga 50 di Iliad

Iliad continua ad aumentare il suo numero di clienti attivi e a migliorare le prestazioni e la copertura della sua rete mobile. Anche per questo motivo, l’attivazione di Giga 50, tariffa principale del listino Iliad, diventa sempre più conveniente.

L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati in 4G

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS senza limiti e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese. Per sottoscrizione l’offerta è necessario affrontare il pagamento di un contributo iniziale una tantum pari a 9,99 Euro che include l’attivazione ed il costo della SIM. La tariffa può essere attivata direttamente online, seguendo una rapida procedura accessibile dal sito Iliad, con spedizione a casa della SIM senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che tutte le offerte Iliad non presentano vincoli o costi nascosti ed includono tutti i servizi aggiuntivi nel canone mensile. L’addebito dei rinnovi avviene su credito residuo ma il cliente è libero di impostare una ricarica automatica con addebito su conto o carta di pagamento. Per i clienti Iliad da almeno 3 mesi è possibile abbinare alla propria offerta anche un iPhone da acquistare a rate.

ho. Mobile a 5,99

Tra le offerte low cost del week end troviamo anche ho. 5,99, offerta speciale di ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone che, come Iliad, punta sulla trasparenza tariffaria e sull’assenza di costi nascosti e vincoli di qualsiasi tipo.

ho. 5,99 è un’offerta speciale disponibile esclusivamente per i clienti che richiedono la portabilità del numero di cellulare da:

Iliad

Un qualsiasi operatore virtuale (PosteMobile, Fastweb, Tiscali Mobile, CoopVoce etc.) con l’eccezione di Kena Mobile e Daily Telecom

L’offerta di ho. Mobile è davvero molto interessante e completa. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

70 GB al mese in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload);

(velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload); in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4,8 GB al mese oltre a minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 presenta un costo periodico di appena 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. In via promozionale, attivando l’offerta online, è presente un contributo di attivazione, che include anche il costo della SIM, di 0,99 Euro. Da notare che il cliente che attiva online l’offerta può richiedere l’invio della SIM a casa, senza costi aggiuntivi, oppure potrà scegliere di ritirare la SIM presso uno dei punti di ritiro di ho. sparsi in tutto il territorio nazionale.

Per chi passa ad ho. Mobile da Kena Mobile o da Daily Telecom c’è la possibilità di attivare ho. 8,99 (minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G Basic a 8,99 Euro al mese) mentre per chi passa da qualsiasi altro operatore c’è ho. 12,99 (minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G Basic a 12,99 Euro al mese)

Kena 5,99 e Kena 13,99

Tra le migliori offerte low cost di questo week end segnaliamo anche Kena 5,99 Flash, tariffa speciale di Kena Mobile, operatore virtuale di TIM. Anche quest’offerta, come visto per la tariffa di ho. Mobile, è disponibile solo per una cerchia ristretta di clienti che richiedono la portabilità del numero di cellulare dai seguenti operatori:

Iliad

Un qualsiasi operatore virtuale (PosteMobile, Fastweb, Tiscali Mobile, CoopVoce etc.) con l’eccezione di ho. Mobile, Rabona, Noitel e Nextus

Kena 5,99 Flash presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB al mese in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload)

(velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 3 GB al mese (sotto rete 3G) senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 Flash presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con tutti i servizi extra inclusi nel canone mensile e senza alcun vincolo o costo nascosto. La tariffa è disponibile senza alcun costo di attivazione e senza costi aggiuntivi per la SIM, che sarà spedita direttamente all’indirizzo di casa dell’utente. L’unico costo iniziale da affrontare è legato ad una prima ricarica del credito necessaria per coprire i costi del primo mese dell’offerta.

Per chi passa a Kena Mobile da qualsiasi altro operatore o per chi vuole attivare un nuovo numero è possibile sottoscrivere Kena 13,99 (minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB al mese) al costo di 13,99 Euro al mese.

Play Power 60 di Tre

Tra le offerte low cost di questo week end segnaliamo anche Play Power 60 di Tre. Si tratta di una tariffa disponibile per tutti, sia attivando un nuovo numero che richiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. L’offerta è attivabile direttamente online con la SIM che sarà spedita direttamente all’indirizzo di casa del cliente.

Chi sceglie Play Power 60 di Tre potrà contare su di una tariffa così composta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS al mese verso i mobili nazionali

60 GB in 4G al mese (l’opzione 4G LTE è inclusa per tutti i nuovi clienti senza costi aggiuntivi)

Play Power 60 presenta un costo periodico di 11,99 Euro al mese. Per sottoscrivere l’offerta è necessario affrontare una spesa iniziale di 20 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una prima ricarica del credito di pari valore. L’addebito dei rinnovi dell’offerta avviene su credito residuo. Non ci sono vincoli di permanenza.

Da notare che, per chi attiva Play Power 60, c’è la possibilità di sfruttare la promozione Grande Cinema 3, accessibile direttamente dall’app ufficiale My 3. Con Grande Cinema 3 è possibile andare al cinema acquistando 2 biglietti al prezzo di 1, una volta al giorno, tutti i giorni, scegliendo tra le tante sale convenzionate. Grande Cinema 3 non presenta alcun costo aggiuntivo per il cliente.