Telefonia per anziani: le offerte mobile su misura per tutti

Lo smartphone è diventato uno strumento per comunicare che ha sempre di più rimpiazzato il telefono fisso, anche le generazioni più anziane. I bisogni di questo specifico target di pubblico sono stati non a caso intercettati dagli operatori di telefonia mobile.

Si sono così diffuse alcune offerte mobile dedicate agli over 60 (o più), che potrebbero avere interessi leggermente diversi dai giovani. Avere Internet, sì, ma soprattutto poter chiamare in modo illimitato, anche utilizzando servizi come WhatsApp e Telegram (e le videochiamate).

Analizziamo allora quali sono le migliori offerte di telefonia per anziani che si possono sottoscrivere oggi e quali potrebbero essere le alternative più interessanti ed economiche disponibili oggi online.

Quale operatore telefonico per anziani?

Tra le migliori offerte over 60, quindi per un pubblico più anziano, che si possono sottoscrivere oggi per navigare e chiamare con il cellulare, ci sono per esempio quelle proposte da:

TIM;

Vodafone;

WINDTRE;

PosteMobile.

Vediamo di seguito quali sono le singole caratteristiche e i costi da sostenere ogni mese.

Offerte telefonia anziani: quali sono le migliori promozioni mobile

Offerte over 60 TIM

La promozione dell’operatore TIM dedicata agli over 60 si chiama proprio TIM 60+ e ha un costo di 12,99 euro al mese (o di 9,99 euro con TIM UNICA, quindi per chi ha già la linea fissa TIM), con attivazione solo online e primo mese gratuito per i nuovi clienti.

La promozione prevede un costo per la nuova SIM TIM pari a 25 euro, con 20 euro di ricarica inclusi, e comprende ogni mese:

fino a 6 Giga di Internet, riservati ai clienti che hanno la ricarica automatica, oppure 4 Giga al mese per i clienti che hanno invece scelto l’addebito diretto sul credito residuo; al termine dei Giga incluso, si potrà continuare a navigare al costo di 1,90 euro per ogni 200 Mega, fino a 1 Giga di scorta;

minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

Si avrà anche a propria disposizione Internet sicuro, con TIM navigazione sicura, e Doctor TIM Mobile, al numero verde 800 500 500, per ricevere assistenza nell’uso e la configurazione dello smartphone.

Offerte over 60 Vodafone

Nonostante non ci siano attualmente offerte dell’operatore Vodafone indirizzate in modo specifico al pubblico over 60, ci sono diverse offerte mobile che si possono attivare, sulla base delle proprie esigenze di budget e di gestione.

Tra le proposte SmartPay, ovvero che prevedono l’addebito diretto su conto corrente o carta di credito, si potrebbe per esempio puntare su Red Pro, promozione disponibile al costo di 14,99 euro al mese + 6,99 euro di costo di attivazione.

L’offerta comprende ogni mese 50 Giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, anche in zona UE, 10 Giga in più, oltre che sconti e vantaggi ogni mese, con il Vodafone Club incluso, il 5G, nelle aree coperte e con l’utilizzo di un telefono compatibile.

Nonostante non si tratti di una promozione pensata proprio per gli anziani, è comunque molto interessante perché ha un costo accettabile e in linea con le offerte di altri operatori tradizionali, è perfetta per chiamare durante un viaggio all’estero in Europa e può essere sfruttata anche per fare videochiamate su Internet ad amici, familiari, nipoti e così via.

In aggiunta, grazie all’addebito diretto, elimina il problema di doversi preoccupare di dover ricaricare la SIM ogni mese.

Telefonia anziani WINDTRE

WINDTRE propone l’offerta Silver60 con Easy Pay, ovvero con addebito diretto su conto corrente o carta di credito, perfetta per gli anziani per diversi motivi.

Ha un costo fisso mensile pari a 9,99 euro al mese, quindi è molto conveniente, e include:

10 Giga sulla Top Quality Network di WINDTRE;

minuti illimitati;

200 messaggi al mese;

BRONDI Amico smartphone S (con sconto rispetto al prezzo di listino che da 99 euro passa a zero euro);

il blocco dei contenuti a sovrapprezzo.

Per difendere il proprio smartphone dai rischi del web, si potrà poi stare ancora più tranquilli attivando l’opzione WINDTRE Security Pro.

Offerte mobile per anziani PosteMobile

Nonostante non ci sia un’offerta specifica per over 60, con PosteMobile è comunque possibile connettersi e chiamare da mobile con tante promozioni diverse.

Ci sono per esempio: