Telegram migliora ancora: le novità della versione 8.2

Con il mese di novembre arriva una nuova tornata di aggiornamenti su Telegram. L’applicazione di messaggistica istantanea nata come alternativa a WhatsApp, ma che ormai è diventata uno strumento di comunicazione ben più complesso e potente, ha introdotto alcune utili funzionalità che migliorano nettamente l’esperienza utente durante l’utilizzo, semplificando alcune operazioni di routine all’interno delle chat e implementando interessanti strumenti per la gestione dei gruppi e dei canali: ecco di cosa si tratta.

Gli update di Telegram sono ormai una certezza, passi in avanti con i quali il team di sviluppo punta a rendere sempre più piacevole e funzionale la presenza degli utenti sulla piattaforma guidata da Pavel Durov. Se l’ultima volta a finire sotto i riflettori erano state le feature dedicate principalmente all’aspetto visivo con temi ed emoji in prima fila, stavolta l’attenzione si è spostata sulla gestione dei media condivisi e dell’accesso dei nuovi iscritti a gruppi e canali, già al centro di discussioni quest’ultimi per l’introduzione delle pubblicità. A queste, poi, si aggiungono anche altri utili elementi che vanno così ad ampliare le possibilità di personalizzazione dell’interfaccia: tante novità tutte da scoprire.

Telegram 8.2, le principali novità tra media, gruppi e canali

Tra le nuove funzionalità inserite nella versione 8.2 di Telegram, una tra le più importanti riguarda la consultazione dei media condivisi. Per ogni chat, tappando sul titolo nella parte superiore dello schermo e scorrendo verso il basso, troviamo una barra della data che consente di scorrere in maniera rapida immagini, foto e video. Inoltre, con la gesture che del pizzico con pollice e indice è addirittura possibile ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione, aumentando o diminuendo il numero delle miniature disponibili su ogni riga.

Toccando invece la barra della data o l’icona a forma di tre puntini in alto a destra all’interno del profilo della persona con cui si è avviata la chat si può passare all’interfaccia calendario. In questo modo, è facile individuare ogni giorno in cui sono state effettuate condivisioni; cliccando sulla data specifica, poi, l’app rimanderà direttamente alle immagini relative alla giornata.

Altra novità è quella delle richieste di accesso a gruppi e canali, per i quali ora può essere impostato il passaggio dell’approvazione da parte degli amministratori. All’apertura dell’invito, l’utente dovrà inviare una richiesta mentre, dall’altra parte dello schermo, gli admin hanno l’opportunità di consultare la bio e le foto pubbliche del richiedente prima di dare l’ok o meno. Ogni link di invio può ricevere un’etichetta, così che i gestori possano sempre riconoscere la provenienza dello stesso.

Telegram, temi e tempi di viaggio

Aumenta anche il numero dei temi per le singole chat, con altre 8 proposte dotate di modalità giorno e notte, sfondi animati e bolle dei messaggi sfumate. Già disponibili per iOS, a breve compariranno anche su Android. Altro dettaglio, attualmente solo per la Mela morsicata, è quello del tempo di viaggio per le posizioni condivise: mostrando la propria posizione o la meta dal menu degli allegati, una mappa dettagliata mostra il tempo che occorre per raggiungerla percorrendo la strada a piedi, in auto o con i mezzi pubblici, sia in maniera statica che in tempo reale.

Sempre per Apple, almeno per ora, è la trasformazione del testo in didascalia quando si allega e invia un media; cambia anche il design per le impostazioni, in accordo con lo stile di iOS 15. Ultime, ma non meno importanti, sono le sei nuove emoji interattive, tra cui il pollice verso, il fantasma o la risata con lacrime, che possono dare il via all’effetto a schermo intero una volta inviate.